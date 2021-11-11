Екатеринбурженка выиграла Свердловскую олимпиаду по финансовой грамотности

В Екатеринбурге завершилась олимпиада по финансовой грамотности среди пенсионеров. Все участники прошли онлайн-тестирование и выполнили творческую работу на тему "Финансовые лайфхаки: житейские мудрости от старшего поколения". Также для пенсионеров прошли полезные вебинары о том, как противостоять мошенникам и планировать личный бюджет.
Первое место заняла жительница Екатеринбурга Ирина Боровская, второе - уроженка Серова Ирина Чугунова, третье - екатеринбурженка Светлана Ильясова.
Статистика, которую мы имеем на сегодняшний день, ярко иллюстрирует важность данного мероприятия. Своевременное информирование, а также возможность влияния на данную категорию граждан помогает им не стать жертвой мошенников.
Олимпиада прошла в рамках региональной программы "Старшее поколение" Министерства соцполитики Свердловской области.
- "Вам звонят из банка": ранее в Екатеринбурге поймали пару мошенников, жертвами которых стали 12 свердловчан.
- Недавно аферисты обокрали пенсионерку на полмиллиона рублей, пока уговаривали ее поставить прививку от коронавируса. Другие, например, просят пройти опрос о том, вакцинировались вы или нет.
- НАША тоже напоминает вам самые популярные методы "развода". Предупрежден - значит вооружен.
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