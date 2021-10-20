В Свердловской области и других регионах России снова появился фейк о COVID-вакцинации. Об этом НАШЕЙ сегодня, 20 октября, сообщили в оперштабе. Неизвестные мошенники якобы проводят опрос, спрашивая горожан о наличии прививки. В качестве ответа нужно нажимать на цифры на экране телефона. Пока вы ищете нужные кнопки, мошенники взламывают телефон и банковские приложения. Однако в полиции НАШУ заверили - это фейк. Но подобными методами мошенники действительно пользуются.
Мошенники периодически изобретают новые схемы обмана людей. В этой связи органы правопорядка призывают граждан: кем бы не представлялись неизвестные (сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых других ведомств), которые могут звонить с подменных телефонных номеров государственных ведомств, – не сообщать им никаких данных, связанных с банковскими счетами, не оформлять с их помощью кредиты, а самое главное – не перечислить никогда и никому свои деньги. При этом с настороженностью следует относиться и к подобным рассылкам: отделами полиции, расположенными в муниципальных образованиях Свердловской области, просьб о распространении такого предостережения никуда не направлялось. По имеющейся информации подобные информационные утки распространялись и в других регионах нашей страны.
Чтобы уберечь себя от мошенников достаточно сбросить звонок и перезвонить в организацию, откуда представляется звонящий. Если звонок связан с темой COVID-19, получить совет можно по "ковидной" горячей линии тел. 122 или 8-800-2000-112, а также в едином консультационном центре Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43.
- Коснется ли обязательная вакцинация студентов? Отвечают вузы.
- Власти Екатеринбурга тоже решили стимулировать горожан к вакцинации не кнутом, а пряником. Для привитых уже готовят розыгрыш призов.
- Система QR-кодов ужесточается с каждым днем. Свердловский губернатор заявил, что людей с медицинским отводом от прививки не пустят в зоны COVID-free. Новое ограничение вступит в силу с 25 октября, все произойдет в два этапа. Рассказываем, где QR-коды точно не введут. И что делать бабушкам и дедушкам, не зарегистрированным на "Госуслугах".
- В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию. Еще один пул профессий теперь обязан привиться от коронавируса.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев