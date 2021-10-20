"Просят пройти опрос": свердловчане испугались новых COVID-мошенников

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49505

Полиция просит уральцев не вестись на их провокации.

В Свердловской области и других регионах России снова появился фейк о COVID-вакцинации. Об этом НАШЕЙ сегодня, 20 октября, сообщили в оперштабе. Неизвестные мошенники якобы проводят опрос, спрашивая горожан о наличии прививки. В качестве ответа нужно нажимать на цифры на экране телефона. Пока вы ищете нужные кнопки, мошенники взламывают телефон и банковские приложения. Однако в полиции НАШУ заверили - это фейк. Но подобными методами мошенники действительно пользуются.

Фото:  

Мошенники периодически изобретают новые схемы обмана людей. В этой связи органы правопорядка призывают граждан: кем бы не представлялись неизвестные (сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых других ведомств), которые могут звонить с подменных телефонных номеров государственных ведомств, – не сообщать им никаких данных, связанных с банковскими счетами, не оформлять с их помощью кредиты, а самое главное – не перечислить никогда и никому свои деньги. При этом с настороженностью следует относиться и к подобным рассылкам: отделами полиции, расположенными в муниципальных образованиях Свердловской области, просьб о распространении такого предостережения никуда не направлялось. По имеющейся информации подобные информационные утки распространялись и в других регионах нашей страны.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Чтобы уберечь себя от мошенников достаточно сбросить звонок и перезвонить в организацию, откуда представляется звонящий. Если звонок связан с темой COVID-19, получить совет можно по "ковидной" горячей линии тел. 122 или 8-800-2000-112, а также в едином консультационном центре Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49505

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined