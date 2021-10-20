Мошенники периодически изобретают новые схемы обмана людей. В этой связи органы правопорядка призывают граждан: кем бы не представлялись неизвестные (сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых других ведомств), которые могут звонить с подменных телефонных номеров государственных ведомств, – не сообщать им никаких данных, связанных с банковскими счетами, не оформлять с их помощью кредиты, а самое главное – не перечислить никогда и никому свои деньги. При этом с настороженностью следует относиться и к подобным рассылкам: отделами полиции, расположенными в муниципальных образованиях Свердловской области, просьб о распространении такого предостережения никуда не направлялось. По имеющейся информации подобные информационные утки распространялись и в других регионах нашей страны.