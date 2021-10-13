Свердловские власти пояснили, каких заведений не коснется система QR-кодов

Сегодня, 13 октября, свердловский вице-губернатор Павел Креков пояснил, какие зоны точно не будут работать по системе QR-кодов. Это те места, куда свердловчане смогут ходить спокойно, вне зависимости от того привит он от коронавируса или нет (либо переболел или нет).
Заболеваемость значительно растет, мы это видим по количеству сдаваемых анализов. Это требует всех дополнительных мер. Мы будем готовить следующее предложение для расширения зон по принципу входа по QR-коду. мы не ведем разговор об ограничении доступа к товарам первой необходимости, плановой медицинской помощи, еще целый ряд направлений у нас не входит в зоны. Фитнес-центры пока к этой категории не относятся. МФЦ, налоговая – все, что касается приема граждан, здесь никаких ограничений не будет. В каждом органе власти будет специальное помещение для приема граждан независимо от того, вакцинирован он или нет.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации срок действия QR-кодов Минздрав РФ сократил до полугода. Тем временем власти зафиксировали задержки в получении QR-кодов, вскоре будет объявлена горячая линия, куда можно будет обратиться по этому вопросу. А пока те, кто код не получил, смогут проходить в зоны "COVID-free" по справке от врача о вакцинации или о перенесенном заболевании (обязательно - с печатью больницы). Этими же справками смогут воспользоваться и пенсионеры, у которых нет аккаунта на "Госуслугах".
Если есть система электронного пропуска – то в него впечатывается QR-код. Будут работать считыватели, также всегда стоят администраторы, с бумажными пропусками будут иметь дело именно они. Мы рекомендуем при себе иметь документ, удостоверяющий личность, будем выборочную проверку документов. Показать QR-код можно и с экрана телефона.
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