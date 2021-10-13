Свердловские власти пояснили, каких заведений не коснется система QR-кодов

Заболеваемость значительно растет, мы это видим по количеству сдаваемых анализов. Это требует всех дополнительных мер. Мы будем готовить следующее предложение для расширения зон по принципу входа по QR-коду. мы не ведем разговор об ограничении доступа к товарам первой необходимости, плановой медицинской помощи, еще целый ряд направлений у нас не входит в зоны. Фитнес-центры пока к этой категории не относятся. МФЦ, налоговая – все, что касается приема граждан, здесь никаких ограничений не будет. В каждом органе власти будет специальное помещение для приема граждан независимо от того, вакцинирован он или нет.