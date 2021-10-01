В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Сегодня, 1 октября, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации нескольких категорий граждан от коронавируса. В перечень попали работники торговли, общепита, такси, почты, гостиничного бизнеса, парикмахерских, химчисток, театров, работники концертных площадок, спортивных объектов, муниципальные служащие, политики и депутаты, а еще - все педагоги и учителя.

Прививать их в обязательном порядке начнут с 5 октября. Согласно тексту постановления, первый компонент вакцины непривитые должны поставить до 1 ноября, второй - до 1 декабря. Тех, кто вакцинироваться отказывается, переведут на удаленную работу (если у человека нет медотвода от прививки).

По информации Дмитрия Козловских только с 20 по 2 сентября в регионе зафиксировали 3,6 случаев коронавируса, это на 2,4% выше предыдущей недели. Коэффициент распространения вируса составляет 1,02. Чаще всего болеют люди от 30 до 49 лет, среди всех заболевших 32,4% - работающие люди, причем это сотрудники банков и офисов, гостиниц. Резко выросло количество случаев заражения в общественных местах и в транспорте (на 61,1%).

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