Уральский препарат от коронавируса "Триазавирин" в октябре начнут тестировать на подростках. Кроме того, лекарство будут рекомендовать для лечения ОРВИ и гриппа.

Его производством занимается Новоуральский завод "Медсинтез", недавно там начали выпускать детскую дозу препарата объемом 100 мг (ранее - только 250 мг). Испытания проведут на 180 подростках от 12 до 17 лет. Об этом сегодня, 27 сентября, заявила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.

До этого препарат испытали на беременных и половозрелых крысах, никаких недугов и патологий в их здоровье, а также здоровье новорожденных крысят после курса "Триазавирина" ученые не выявили.