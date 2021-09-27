Уральский препарат от коронавируса "Триазавирин" в октябре начнут тестировать на подростках. Кроме того, лекарство будут рекомендовать для лечения ОРВИ и гриппа.
Его производством занимается Новоуральский завод "Медсинтез", недавно там начали выпускать детскую дозу препарата объемом 100 мг (ранее - только 250 мг). Испытания проведут на 180 подростках от 12 до 17 лет. Об этом сегодня, 27 сентября, заявила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.
До этого препарат испытали на беременных и половозрелых крысах, никаких недугов и патологий в их здоровье, а также здоровье новорожденных крысят после курса "Триазавирина" ученые не выявили.
Департамент Москвы по собственной инициативе включил "Триазавирин" в список рекомендованных препаратов для лечения острых случаев коронавируса и подтвердили, что "Триазавирин" успешно справляется с лечением легких и среднетяжелых форм заболевания. Во время испытаний на зараженных инфекцией животных ученые выяснили, что "Триазавирин" защищает легкие и центральную нервную систему от токсического воздействия вируса.
Сейчас Министерство здравоохранения ищет соответствующую площадку для исследований. Ей может стать и сам УГМУ. После получения результатов предварительных испытаний в декабре "Триазавирин" планируется протестировать и на более младшей группе детей. Заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Алебай Сабитов также подчеркнул, что препарат необходим, поскольку заболеваемость среди детей продолжает расти.
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