Главный эпидемиолог Урала развеял ТОП-5 мифов "антипрививочников"

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Отвечаем и на множество других вопросов о коронавирусе и вакцинации.

Власти уже анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса врачей, учителей и тех, кто работает с людьми. Заболеваемость растет, а отказывающихся от прививки меньше не становится. НАША собрала главные тезисы этих людей и попросила главного эпидемиолога Урала Александра Харитонова ответить на них.

Миф 1. В каждой вакцине есть ядовитая ртуть

– Нужно посмотреть инструкцию к вакцинам. Ртуть содержащих препаратов там нет. Это было раньше, когда создали первые вакцины, и в таких концентрациях, что никакого действия на организм она не оказывала, – объясняет Александр Харитонов.

В условиях пандемии ревакцинацию необходимо делать каждые полгода. Когда привьется 60% населения региона – раз в год. Тогда же отменят масочный режим.

Миф 2. «Спутник V» –пустышка

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– Вакцина эффективна. В области привились двумя компонентами 496 тысяч человек. Мы не видим серьезных реакций, а после прививки заболели менее 1% (прим. НАШЕЙ около 6 тысяч). Из них все перенесли вирус в легкой форме, нет ни одного летального исхода.

Почему в Екатеринбурге один только «Спутник V»? Других вакцин изначально было меньше. Хранить и перевозить их легче, поэтому «ЭпиВакКорону» и «КовиВак» отправили в отдаленные районы, где есть угроза затопления или высокая пожарная опасность.

Миф 3. Побочные действия от прививки не изучены. Почему у всех такая разная реакция?

– Ведь вакцина не дает 100% защиты. У всех разная иммунная система, тут много условий: в каком состоянии человек прививался, что у него в анамнезе. Обычная реакция — это повышение температуры, недомогание, гриппоподобный синдром (прим. НАШЕЙ ломота в теле). Все проходит быстро, за 12 часов – сутки. Такую же реакцию мы наблюдаем после прививки от клеща, от гриппа, АКДС у детей.

Обязательная вакцинация – не новшество. В 2019 году в Екатеринбурге была вспышка Кори. Тогда решили пускать в детские сады только привитых детей. Итого – 57% отказников все-таки вакцинировались.

Миф 4. Прививку создали слишком быстро, так не может быть.

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– Все испытания, на самом деле, пройдены. «Спутник V» одобрен более, чем в 68 зарубежных странах. Технология создания вакцины уже известна, у института был опыт выработки векторных вакцин. Прививочная компания началась в конце августа, скоро год будет. И то количество, более 18 млн человек в России привито, это дает свою эффективность, даже в отдельных коллективах.

Зачем носить маску, если я поставил прививку? Иммунитет от вируса вырабатывается не мгновенно, а рядом может отказаться заразный человек. Кроме того, привитый может стать переносчиком возбудителя вируса.

Миф 5. Я здоров, молод и у меня нет хронических заболеваний. Я легко перенесу вирус

– Изменилась возрастная структура заболевших. В мае это были люди от 45 – 60 лет и старше. А сейчас 43% заболевших это молодежь от 20 до 40 лет. Больше стало пациентов - беременных женщин. При этом человек может и не знать о хронических заболеваниях. Когда человек заболевает коронавирусом, у него запускаются все пусковые механизмы по всем его болячкам, которые впоследствии дают проблемы.

У переболевшего человека естественный иммунитет действует около полугода. Если показатель ваших антител превышен в 2-3 раза – можете отложить прививку. Но если болели в легкой форме – можно поставить и пораньше, пояснил Александр Харитонов.

Повлияла ли жара на вирус?

Люди купались, ели холодные напитки, а это - риск переохлаждения. Также жара в целом ослабляет организм. Поэтому да, она поспособствовала росту заболеваемости, подтверждает эпидемиолог. А сам вирус к таким температурам – стойкий.

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