Сегодня, 14 июля, французы накормили деликатесами врачей из "красных зон" больниц Екатеринбурга. Генконсульство Франции передало медикам вкусные обеды, в которые вошли круассаны, салаты Нисуаз, запеченный с овощами и рисом судак и десерт "Павлова" в честь Дня взятия Бастилии. Необычно, правда?

А вот от традиционного праздника из-за роста заболеваемости COVID-19 отказались. Тем более, что все массовые мероприятия на Урале попали под запрет санврачей и властей. Обеды в больницы №2 и №3 передал лично сам генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье. Время подобрали так, чтобы медсестры смогли получить угощение после тяжелой смены.