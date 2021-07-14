Французы накормили деликатесами врачей из "красных зон" больниц Екатеринбурга

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Круассаны, салат Нисуаз и десерт "Павлова", а также вкусная рыбка - классный обед!

Сегодня, 14 июля, французы накормили деликатесами врачей из "красных зон" больниц Екатеринбурга. Генконсульство Франции передало медикам вкусные обеды, в которые вошли круассаны, салаты Нисуаз, запеченный с овощами и рисом судак и десерт "Павлова" в честь Дня взятия Бастилии. Необычно, правда?


А вот от традиционного праздника из-за роста заболеваемости COVID-19 отказались. Тем более, что все массовые мероприятия на Урале попали под запрет санврачей и властей. Обеды в больницы №2 и №3 передал лично сам генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье. Время подобрали так, чтобы медсестры смогли получить угощение после тяжелой смены.

Сегодня во Франции большой праздник, его всегда отмечают с большим размахом, шествием, фейерверками. Но пандемия диктует нам свои условия. Медики всего мира стоят на переднем рубеже борьбы за жизни людей, поэтому в дань уважения людям этой профессии и в честь праздника генеральное консульство передает врачам обеды с французским меню и частичкой французской культуры

Сообщил генконсул Франции.

Акция будет длится еще два дня, а уже завтра и послезавтра врачей ждут другие обеды, состав блюд ежедневно будет меняться.


А НАША подскажет вам несколько необычных рецептов:

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