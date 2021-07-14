Сегодня, 14 июля, французы накормили деликатесами врачей из "красных зон" больниц Екатеринбурга. Генконсульство Франции передало медикам вкусные обеды, в которые вошли круассаны, салаты Нисуаз, запеченный с овощами и рисом судак и десерт "Павлова" в честь Дня взятия Бастилии. Необычно, правда?
А вот от традиционного праздника из-за роста заболеваемости COVID-19 отказались. Тем более, что все массовые мероприятия на Урале попали под запрет санврачей и властей. Обеды в больницы №2 и №3 передал лично сам генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье. Время подобрали так, чтобы медсестры смогли получить угощение после тяжелой смены.
Сегодня во Франции большой праздник, его всегда отмечают с большим размахом, шествием, фейерверками. Но пандемия диктует нам свои условия. Медики всего мира стоят на переднем рубеже борьбы за жизни людей, поэтому в дань уважения людям этой профессии и в честь праздника генеральное консульство передает врачам обеды с французским меню и частичкой французской культуры
Акция будет длится еще два дня, а уже завтра и послезавтра врачей ждут другие обеды, состав блюд ежедневно будет меняться.
А НАША подскажет вам несколько необычных рецептов:
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