Мучаетесь с тем, что приготовить? Необычные рецепты летних блюд

Уральский food-блогер Сергей Кагилев, у которого больше 800 подписчиков в TikTok поделился с НАШЕЙ тремя необычными рецептами летних блюд. В их основе - НАША уральская кухня, поэтому приготовить их не составит труда. Но у каждого из них есть своя "изюминка". Здесь и спагетти из огурца, и шаньги с зеленым пюре и освежающий летний десерт. А все эти рецепты - показали на телеканале ТВ-3 в преддверии нового сериала "Ужин с детективом".
Творожно-финиковый мусс
Что нам понадобится?
- Кешью - 100 гр.
- Финики - 100 гр.
- Кокосовое молоко - 1 л.
- Творог - 200 гр.
- Для украшения: свежие ягоды и мята.
Кешью и финики замачиваем в воде на два часа. Затем смешиваем все ингредиенты с помощью блендера так, чтобы в смеси не осталось комочков. На самом деле в мусс можно добавить по вкусу и другие ягоды, сухофрукты и взять за основу любое другое молоко или заменители молока. Выливаем смесь в чашку и отправляем в морозильник на 2-3 часа. Готово! На вкус почти как мороженое, но этот десерт - более полезный.
Куриное филе с цукини (кабачком)
Ингредиенты (на одну порцию):
- Филе куриной грудки - 50 гр.
- Масло оливковое - 50 гр.
- Лимон - 1 шт.
- Чеснок - 50 гр.
- Цукини - 2 шт.
Для соуса:
- Йогурт без вкусовых добавок (лучше всего - гречневый) - 200 гр.
- Огурец - 1 шт.
- Петрушка - 50 гр.
- Чеснок - 20 гр.
- Оливковое и подсолнечное масло.
Нужно, чтобы кусочек филе был ровный, поэтому подрезаем его, будто бы это стейк (убираем края, "хвостики" и срезаем верхнюю часть, если она слишком сильно выпирает). С одной стороны отбиваем филе тыльной стороной ножа, чтобы в мясо лучше пропитался соус и протыкаем его вилкой.
Готовим мясо и соус: в контейнер наливаем оливковое и подсолнечное масло, сок лимона, соль и перец, туда же складываем мясо. И трясем контейнер одну минуту. Лучше брать контейнер, который хорошо закрывается. Также нам понадобится второй соус, для него мы смешиваем йогурт с натертым огурцом, петрушкой, чесноком и солью.
Возвращаемся к цукини: формируем из молодого кабачка стейк, для этого срезаем у него края так, чтобы он ровно лежал на сковороде. Чем толще будет стейк - тем менее поджаристый будет цукини (тут на ваш вкус). Не бойтесь, кабачки и вовсе можно есть сырыми. На сковороде обжариваем НАШ стейк с двух сторон 1-3 минуты. Все! Выкладываем все на тарелку и кушаем, приятного аппетита.
Спагетти из огурца
Несмотря на название это блюдо считается салатом. В него также можно добавлять что угодно - попробуйте поэкспериментировать дома. А пока - оригинальный рецепт. Нам пригодится:
- Длинный огурец - 3 шт.
- Красный лук - 1 шт.
- Редис - 100 гр.
Для заправки:
- Оливковое масло - 50 гр.
- Чеснок - 10 гр.
- Лимон - 1 шт.
- Базилик сушеный - 5 гр.
При помощи овощечистки (не с плавающими лезвиями!) нарезаем из огурца слайсы, стараясь не трогать семечки внутри. Далее складываем слайсы друг на друга и нарезаем тонко, подобно спагетти (если не понятно - смотри на фото выше, это на самом деле очень просто). Красиво выкладываем огурцы на тарелку. Нарезаем соломкой или кружочками редис, а красный лук - тонкими полукольцами. Не переборщите с луком! Смешиваем редис, лук и огурцы. В небольшой контейнере готовим соус: смешиваем все ингредиенты и хорошенько взбалтываем! После чего заправляем им салат. Бон аппети!
Шаньга по-уральски с зеленым пюре
На самом деле шаньги - уральское блюдо, в переводе означает "урожай". Эту выпечку поистине можно назвать летней, так как шаньги удобно брать с собой на работу, а кушать их можно и остывшими. Да и во время готовки сильно заморачиваться не нужно.
Ингредиенты:
Дрожжевое тесто - 500 гр.
Картофель - 500 гр.
Молоко - 200 гр.
Масло сливочное - 200 гр.
Зеленый лук - 200 гр.
Майонез (или сметана, можно заменить и йогуртом без вкусовых добавок) - 200 гр.
Для начала приготовим пюре. Чтобы оно получилось прямо как в детстве, молоко нужно нагреть на плите и прямо в него добавить сливочное масло, чтобы оно полностью растворилось. Картошку варим в отдельной кастрюле, затем - начинаем мять толкушкой и постепенно добавлять молоко с маслом. Консистенция пюре должна быть мягкой, когда вы проводите ложкой по пюре - оно должно держать форму. Нарезаем зеленый лук мелко и добавляем в пюре, солим.
Из теста (можно купить в обычном магазине, не обязательно его делать самому) формируем шарик, делаем углубление при помощи стакана, кулаком или руками. В углубление складываем пюре "с горкой", а сверху - смазываем майонезом. Отправляем шаньги в разогретую до 180 градусов духовку на 13-18 минут. Готово!
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