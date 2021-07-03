Мучаетесь с тем, что приготовить? Необычные рецепты летних блюд

Ингредиенты (на одну порцию):

Филе куриной грудки - 50 гр.

Масло оливковое - 50 гр.

Лимон - 1 шт.

Чеснок - 50 гр.

Цукини - 2 шт.

Для соуса:

Йогурт без вкусовых добавок (лучше всего - гречневый) - 200 гр.

Огурец - 1 шт.

Петрушка - 50 гр.

Чеснок - 20 гр.

Оливковое и подсолнечное масло.

Нужно, чтобы кусочек филе был ровный, поэтому подрезаем его, будто бы это стейк (убираем края, "хвостики" и срезаем верхнюю часть, если она слишком сильно выпирает). С одной стороны отбиваем филе тыльной стороной ножа, чтобы в мясо лучше пропитался соус и протыкаем его вилкой.

Готовим мясо и соус: в контейнер наливаем оливковое и подсолнечное масло, сок лимона, соль и перец, туда же складываем мясо. И трясем контейнер одну минуту. Лучше брать контейнер, который хорошо закрывается. Также нам понадобится второй соус, для него мы смешиваем йогурт с натертым огурцом, петрушкой, чесноком и солью.

Возвращаемся к цукини: формируем из молодого кабачка стейк, для этого срезаем у него края так, чтобы он ровно лежал на сковороде. Чем толще будет стейк - тем менее поджаристый будет цукини (тут на ваш вкус). Не бойтесь, кабачки и вовсе можно есть сырыми. На сковороде обжариваем НАШ стейк с двух сторон 1-3 минуты. Все! Выкладываем все на тарелку и кушаем, приятного аппетита.