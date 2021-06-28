Екатеринбургский фудблогер засветился на федеральном канале

Звезда TikTok Сергей Кагилев показал, как готовить уральские шаньги и спагетти из цукини в эфире канала ТВ3. Кулинарная программа является частью ежедневного проекта «Ужин с детективом», в котором интернет-кулинары делятся со зрителями рецептами разных (но простых в исполнении) блюд.

– У нас есть юмористическо-кулинарное шоу в TikTok, и с нами связались представители канала, предложили поучаствовать в программе. Мы выбрали несколько рецептов, где есть уральская фишка, например, щаньги с зеленым пюре, – рассказал НАШЕЙ Кагилев.

Фудблогер назвал свое появление на федеральном канале – «медалькой», полученной по итогу его работы поваром. Вообще, готовит Кагилев с детства, о чем рассказал и НАШЕМУ сайту:

– Я был очень маленький, помню, что был один дома и смотрел какой-то кулинарный канал, где готовили овсяное печенье. И вдруг я понимаю, что все ингредиенты есть у нас дома, так что я просто встал и сделал то печенье. Правда оно все развалилось, но мне все равно было очень круто.

Эпизоды с Сергеем Кагилевым выйдут на ТВ-3 с 28 июня по 1 июля в рубрике «Ужин с детективом».

А у нас есть несколько рецептов, чтобы пережить возвращающуюся на Урал жару: