Готовим мороженое своими руками по рецептам екатеринбургского шеф-повара

Чего хочется в такую жару? Правильно, порцию освежающего мороженого! Или еще чего-нибудь сладенькое, а главное - холодное. Шеф-повар из Екатеринбурга, победитель фестиваля Барбекю-2021Василий Бочанов поделился с НАШЕЙ простыми рецептами домашнего мороженого.
Лимонный сорбет
Сорбет - вид мороженного из фруктов или ягод, в составе которого, как правило, натуральный сок. Что нам понадобиться?
- Лимоны узбекские - 2 шт.
- Сахар - 100 гр.
- Вода - 220 мл.
- Мята - 4 листа.
- Каффир - лайм - 1 лист (можно заменить лимонным тимьяном или лимонником).
- Оливковое Масло - 30 мл.
- Водка - 2 столовые ложки (по желанию).
- Соль - 1 щепотка.
Снимаем цедру лимонов (сделать это можно на обычной терке), выжимаем их лимонов сок. В блендере пробиваем сок лимона, цедру, сахар, листья мяты, каффир-лайма и 120 мл. воды. Добавляем в смесь оливковое масло и тщательно перемешиваем. А теперь разбавляем кашицу еще 100 мл воды. Убираем в морозильник на полчаса, а затем снова перемешиваем при помощи вилки или блендера. Так 3-4 раза. Снова отправляем наш сорбет в морозильную камеру. Готово! Перед подачей желательно еще раз пробить десерт в блендере.
Мороженое крем-брюле
Этот рецепт пока что вы можете увидеть только в НАШЕЙ! Небольшой и вкусный эксклюзив для любимых читателей. Рецепт очень простой! А пока достаем продукты...
- Сливки 35% - 400 мл.
- Сгущенное молоко - 100 гр.
- Вареное сгущенное молоко - 100 гр.
Взбиваем сливки в блендере, они должны немного загустеть. Добавляем в них вареную сгущенку и продолжаем взбивать до консистенции сметаны. А теперь очередь простой сгущены - добавляем и взбиваем до острых пиков (когда вы достаете венчик, смесь не стекает, а остается в той же форме, застывает, в виде пиков). Отправляем в морозильник на 8 часов обязательно в плотно закрытом контейнере. Если запутались: завтра на YouTube-канале Василия выйдет видео!
Клубничная гранита
Гранита - колотый фруктовый лед, кушать такой десерт совсем не опасно для горла. Необходимые продукты:
- Клубника - 220 гр.
- Сахар -30 гр.
- Бальзамический уксус - 1 чайная ложка (можно заменить лимонным соком).
- Вода - 60 мл.
- Соль - 1 щепотка.
Убираем плодоножки у ягод (зеленые листочки долой!), смешиваем их в чаще для блендера с сахаром, уксусом, водой и солью. Отправляем на полчаса в морозильник, а затем пробиваем в блендере или вилкой. Повторяем процедуру 3-4 раза, прежде чем убрать в морозильную камеру на два часа до финальной заморозки. Готово! Перед подачей размешаем граниту вилкой. Приятного аппетита!
Запутались? Подробное описание в видео-рецепте Василия.
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