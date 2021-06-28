Готовим мороженое своими руками по рецептам екатеринбургского шеф-повара

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Победитель фестиваля Барбекю-2021 поделился с НАШЕЙ рецептами освежающих десертов.

Чего хочется в такую жару? Правильно, порцию освежающего мороженого! Или еще чего-нибудь сладенькое, а главное - холодное. Шеф-повар из Екатеринбурга, победитель фестиваля Барбекю-2021Василий Бочанов поделился с НАШЕЙ простыми рецептами домашнего мороженого.

Лимонный сорбет

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Сорбет - вид мороженного из фруктов или ягод, в составе которого, как правило, натуральный сок. Что нам понадобиться?

  1. Лимоны узбекские - 2 шт.
  2. Сахар - 100 гр.
  3. Вода - 220 мл.
  4. Мята - 4 листа.
  5. Каффир - лайм - 1 лист (можно заменить лимонным тимьяном или лимонником).
  6. Оливковое Масло - 30 мл.
  7. Водка - 2 столовые ложки (по желанию).
  8. Соль - 1 щепотка.

Снимаем цедру лимонов (сделать это можно на обычной терке), выжимаем их лимонов сок. В блендере пробиваем сок лимона, цедру, сахар, листья мяты, каффир-лайма и 120 мл. воды. Добавляем в смесь оливковое масло и тщательно перемешиваем. А теперь разбавляем кашицу еще 100 мл воды. Убираем в морозильник на полчаса, а затем снова перемешиваем при помощи вилки или блендера. Так 3-4 раза. Снова отправляем наш сорбет в морозильную камеру. Готово! Перед подачей желательно еще раз пробить десерт в блендере.

Мороженое крем-брюле

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Этот рецепт пока что вы можете увидеть только в НАШЕЙ! Небольшой и вкусный эксклюзив для любимых читателей. Рецепт очень простой! А пока достаем продукты...

  1. Сливки 35% - 400 мл.
  2. Сгущенное молоко - 100 гр.
  3. Вареное сгущенное молоко - 100 гр.

Взбиваем сливки в блендере, они должны немного загустеть. Добавляем в них вареную сгущенку и продолжаем взбивать до консистенции сметаны. А теперь очередь простой сгущены - добавляем и взбиваем до острых пиков (когда вы достаете венчик, смесь не стекает, а остается в той же форме, застывает, в виде пиков). Отправляем в морозильник на 8 часов обязательно в плотно закрытом контейнере. Если запутались: завтра на YouTube-канале Василия выйдет видео!

Клубничная гранита

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Гранита - колотый фруктовый лед, кушать такой десерт совсем не опасно для горла. Необходимые продукты:

  1. Клубника - 220 гр.
  2. Сахар -30 гр.
  3. Бальзамический уксус - 1 чайная ложка (можно заменить лимонным соком).
  4. Вода - 60 мл.
  5. Соль - 1 щепотка.

Убираем плодоножки у ягод (зеленые листочки долой!), смешиваем их в чаще для блендера с сахаром, уксусом, водой и солью. Отправляем на полчаса в морозильник, а затем пробиваем в блендере или вилкой. Повторяем процедуру 3-4 раза, прежде чем убрать в морозильную камеру на два часа до финальной заморозки. Готово! Перед подачей размешаем граниту вилкой. Приятного аппетита!


Запутались? Подробное описание в видео-рецепте Василия.

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