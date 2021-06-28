Готовим мороженое своими руками по рецептам екатеринбургского шеф-повара

Сорбет - вид мороженного из фруктов или ягод, в составе которого, как правило, натуральный сок. Что нам понадобиться?

Лимоны узбекские - 2 шт. Сахар - 100 гр. Вода - 220 мл. Мята - 4 листа. Каффир - лайм - 1 лист (можно заменить лимонным тимьяном или лимонником). Оливковое Масло - 30 мл. Водка - 2 столовые ложки (по желанию). Соль - 1 щепотка.

Снимаем цедру лимонов (сделать это можно на обычной терке), выжимаем их лимонов сок. В блендере пробиваем сок лимона, цедру, сахар, листья мяты, каффир-лайма и 120 мл. воды. Добавляем в смесь оливковое масло и тщательно перемешиваем. А теперь разбавляем кашицу еще 100 мл воды. Убираем в морозильник на полчаса, а затем снова перемешиваем при помощи вилки или блендера. Так 3-4 раза. Снова отправляем наш сорбет в морозильную камеру. Готово! Перед подачей желательно еще раз пробить десерт в блендере.