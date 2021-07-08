ТОП-7 кулинарных лайфхаков от повара из Екатеринбурга

А если с утра тяжело готовить завтрак - лучше всего заранее сварить крупу, пшено или рис, а утром - просто подогреть на плите в течение 10-15 минут, добавить молока и довести до кипения. Молочная каша готова!

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