ТОП-7 кулинарных лайфхаков от повара из Екатеринбурга

Уральский food-блогер Сергей Кагилев и повар в одном из ресторанов Екатеринбурга поделился с читателями НАШЕЙ суперполезными кулинарными лайфхаками, которые упростят жизнь любой домохозяйке. Читаем и сохраняем в закладки! А еще Сергей попал на ТВ-3 в рамках акции "Ужин с детективом". На телевидении он показал, как готовить три классных летних блюда. Делимся рецептами.
1. Как приготовить сочное мясо с золотистой корочкой?
Чтобы филе курицы или другого мяса имело золотистую корочку и при этом оставалось мягким и сочным, перед тем как выкладывать его на сковороду - ее требуется разогреть. На горячей сковороде обжариваем мясо с двух сторон до получения корочки, а затем убавляем огонь и тушим до готовности. При таком способе волокна мяса как бы «закрываются» и весь сок остается внутри, не выкипая наружу. Если выложить мясо на не разогретую сковороду, то оно по мере повышения температуры будет отдавать всю влагу и просто тушиться, не приобретая цвета.
2. Продлеваем жизнь зелени
Сейчас лето. Хочется больше легкой пищи и без зелени никуда. Но к сожалению, сорванная с грядки зелень, не долго хранится в холодильнике. Чтобы сохранить ее свежесть на более длительное время я беру смоченное водой бумажное полотенце или салфетку, заворачиваю туда зелень и кладу все в герметичный контейнер. Убираю в холодильник. В таком виде у меня хранятся мята и укроп около двух недель.
3. Шоколадный топинг за пару минут
Этот лайфхак был очень популярен в TikTok. Он, действительно, классный. Берем шоколад в пластиковой упаковке (не бумажной) и заливаем его кипятком. Ждём пару минут когда шоколад растопится. Достаём его, отрезаем у упаковки уголок и используем полученную массу. Таким способом можно приготовить свои шоколадные конфеты или полить выпечку, хлеб, мороженное, да и многое другое.
4. Томатные кубики для заправки.
Если у вас осталась томатная паста, то разложить ее в формочки для льда и уберите в морозилку. Получившиеся томатными кубиками можно добавлять при готовке супов или соусов. А вообще из такой пасты можно сделать целую заготовку и всегда иметь ее у себя в холодильнике.
5. Наваристый бульон из обрезков овощей и зелени
Не выбрасывайте обрезки от таких овощей как - лук или морковь, уберите их в пакет и морозилку. То же самое можно повторить со стеблями от петрушки или укропа. Данные остатки отлично пригодятся при варке бульонов для супа или мяса. С ними бульон получается более вкусный и наваристый.
6. Лимонный сок - быстро
Еще один секрет от уральского блогера. Если при приготовлении блюда требуется лимонный сок - сам лимон нужно хорошенько отбить. Тогда выжать сок будет легче!
7. Когда лень готовить
А если с утра тяжело готовить завтрак - лучше всего заранее сварить крупу, пшено или рис, а утром - просто подогреть на плите в течение 10-15 минут, добавить молока и довести до кипения. Молочная каша готова!
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