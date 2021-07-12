Любите шоколад? Пройдите НАШ тест ко Всемирному Дню этого лакомства

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Знаете ли вы все о любимом лакомстве?

Буквально вчера весь мир отмечал Всемирный День шоколада. А НАША подготовила для вас небольшой, но увлекательный тест об этом замечательном лакомстве. Пройдите его и узнаете много интересного о шоколаде. Чтобы посмотреть результаты теста и ознакомиться с правильными ответами - нажмите в конце "Посмотреть баллы".

НАША благодарит проект Роспотребнадзора "Здоровое питание.рф" за помощь в подготовке теста и предоставлении материалов о пользе шоколада. Что нового вы узнали? Нравится ли вам такой формат? Пишите в комментариях к новости!


А еще мы поделимся с вами интересными рецептами. Кое-что можно приготовить и из шоколада.

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