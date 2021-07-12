Любите шоколад? Пройдите НАШ тест ко Всемирному Дню этого лакомства

Буквально вчера весь мир отмечал Всемирный День шоколада. А НАША подготовила для вас небольшой, но увлекательный тест об этом замечательном лакомстве. Пройдите его и узнаете много интересного о шоколаде. Чтобы посмотреть результаты теста и ознакомиться с правильными ответами - нажмите в конце "Посмотреть баллы".
НАША благодарит проект Роспотребнадзора "Здоровое питание.рф" за помощь в подготовке теста и предоставлении материалов о пользе шоколада. Что нового вы узнали? Нравится ли вам такой формат? Пишите в комментариях к новости!
А еще мы поделимся с вами интересными рецептами. Кое-что можно приготовить и из шоколада.
- ТОП кулинарных лайфхаков от уральского food-блогера. Например, как сделать дома шоколадный топинг.
- Не смотрите кулинарные шоу? А зря, свердловчанка прошла в финал проекта "Кондитер" на "Пятнице". Рассказываем ,как это было.
- Необычные и простые рецепты летних блюд - в НАШЕЙ подборке.
- А здесь - рецепты мороженого, которое можно сделать дома за 15 минут.
- Устройте для малыша вкусный мастер-класс. Никаких плит, огня и духовок. Нарезал - и готово.
- Жара отступила, но ненадолго. Делимся с вами тремя рецептами холодных супов. Просто, вкусно и необычно.
- А еще три простых рецепта лимонадов.
- Самые необычные маринады для шашлыка. Из кокосового молока, пива и в гранатового сока.
- Как уральские повара экспериментируют над блюдами, чтобы накормить НАШИХ школьников не только вкусной, но и полезной едой? Об этом в статье НАШЕЙ.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев