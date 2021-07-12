Любите шоколад? Пройдите НАШ тест ко Всемирному Дню этого лакомства

НАША благодарит проект Роспотребнадзора "Здоровое питание.рф" за помощь в подготовке теста и предоставлении материалов о пользе шоколада. Что нового вы узнали? Нравится ли вам такой формат? Пишите в комментариях к новости!

А еще мы поделимся с вами интересными рецептами. Кое-что можно приготовить и из шоколада.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!