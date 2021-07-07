Свердловчане могут бесплатно проверить иммунитет после прививки от COVID-19

Санврачи отметили, что платные тесты на антитела к коронавирусу могут быть нечувствительны к защите, вырабатываемой при помощи данной вакцины. Именно поэтому горожанам предлагается такое исследование.

Пройти его можно в "Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области", который находится в Екатеринбурга на улице Гагарина, 49 по выходным с 9.00 до 13.00. Кровь нужно сдавать натощак, с собой обязательно - паспорт, сертификат о вакцинации (можно скачать с портала "Госуслуги" и СНИЛС. Анализ проводится бесплатно.

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