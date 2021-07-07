Свердловчане могут бесплатно проверить иммунитет после прививки от COVID-19

Свердловчане могут бесплатно проверить уровень иммунитета после вакцинации от коронавируса. Об этом НАШЕЙ сегодня, 7 июля, сообщили в Роспотребнадзоре. Одно "но": акция распространяется на тех, кто привился вакциной "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". К сожалению, в Екатеринбурге прививают в основном только препаратом "Спутник V", поскольку другие вакцины удобнее транспортировать в отдаленные города области. Приглашают тех, у кого с момента вакцинации вторым компонентом препарата прошло уже больше 42 дней.
Для исследования используются специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Вакцина "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела именно к таким участкам белка S нового коронавируса, которые являются значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью.
Санврачи отметили, что платные тесты на антитела к коронавирусу могут быть нечувствительны к защите, вырабатываемой при помощи данной вакцины. Именно поэтому горожанам предлагается такое исследование.
Пройти его можно в "Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области", который находится в Екатеринбурга на улице Гагарина, 49 по выходным с 9.00 до 13.00. Кровь нужно сдавать натощак, с собой обязательно - паспорт, сертификат о вакцинации (можно скачать с портала "Госуслуги" и СНИЛС. Анализ проводится бесплатно.
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