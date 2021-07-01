Курорты Черного моря упростили "ковидные" ограничения для туристов

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Отвечаем на все вопросы, например, нужно ли детям тоже делать тесты ПЦР.

Курорты Черного моря, Сочи, Геленджик, Анапа и другие города Краснодарского края упростили "ковидные" ограничения для туристов. Планировалось, что с 1 августа в регион пустят исключительно привитых от COVID-19, а с 1 июля заселение в гостиницы было бы возможно с отрицательным тестом на инфекцию. После заявления властей люди начали массово возвращать туры и билеты на Черное море. По подсчетам Ассоциации туроператоров, потери с сфере туризма еще могут составить от 40 до 55 млрд рублей.


Тогда администрация Краснодарского края решила смягчить ограничения. Новый указ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.


Каковы требования теперь?

С сегодняшнего дня, 1 июля, россияне вместо теста ПЦР (который нужно сделать не раньше, чем за три дня до заселения) могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе. Со дня выздоровления должно пройти не больше полугода. Иначе справка будет недействительной. Найти справку можно на портале Госуслуги или попросить у своего лечащего врача. Другой вариант въезда - показать сертификат о вакцинации от COVID.


С 1 августа для заселения также можно будет показать справку о перенесенном COVID-19 или сертификат о том, что вы привились от коронавируса. Добавили и третий вариант: предоставить медицинский отвод от справки вместе с отрицательным тестом ПЦР, сделанным не ранее, чем за три дня. Обратите внимание, с этого числа ПЦР-тест делать всем подряд не нужно!

  • Детям до шести лет не нужен ни результат теста ПЦР, ни справка. А вот подросткам с 7 до 18 лет необходимо будет мазок на коронавирус сдать, а результат показать в гостинице.

Между тем, в аналитическом центре Туту.ру выяснили, что из-за ограничений спрос туристов на туры в июле вырос на 20 - 30%. Видимо, все хотели успеть слетать на юг до того момента, пока не привитых вовсе не будут пускать. Подтверждает это и то, что число забронированных авиабилетов на август сократилось в зависимости от городов на 10% - 30%.


Прочитайте прогноз нашего эксперта о том, как будет развиваться туриндустрия Краснодарского края из-за "ковидных" нововведений, а главное, станет ли туристов меньше?

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