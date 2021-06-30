Почему отдых на российских курортах дороже, чем заграницей?

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Если коротко: слишком долго сферу туризма просто игнорировали.

Сегодня, 30 июня, Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. Алена Масленникова спросила у президента, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем отдых заграницей? В среднем, по ее расчетам, в Турцию можно слетать за 35-40 тысяч рублей. Это четырехзвездочный отель, более чистое, чем в России, море и полное питание. А в России - только завтрак и грязь. После чего многие жалуются на плохое самочувствие. Отвечает Владимир Путин:

У нас, к сожалению, на протяжении долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу. А мы являемся страной по большому экспорту туризма. В прошлом году 36 млн долларов оставили наши заграницей. Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы создали Госкорпорацию по развитию внутреннего туризма. Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма у нас вырос. Сейчас люди побаиваются ездить за границу, меняются правила. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны. Как только предложение не справляется со спросом - все равно идут цены. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере и будем это количество увеличивать.

Прокомментировал Президент.

Рассказываем в НАШЕЙ подборке о чем еще сегодня рассказал Путин:

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