Почему отдых на российских курортах дороже, чем заграницей?

Сегодня, 30 июня, Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. Алена Масленникова спросила у президента, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем отдых заграницей? В среднем, по ее расчетам, в Турцию можно слетать за 35-40 тысяч рублей. Это четырехзвездочный отель, более чистое, чем в России, море и полное питание. А в России - только завтрак и грязь. После чего многие жалуются на плохое самочувствие. Отвечает Владимир Путин:
У нас, к сожалению, на протяжении долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу. А мы являемся страной по большому экспорту туризма. В прошлом году 36 млн долларов оставили наши заграницей. Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы создали Госкорпорацию по развитию внутреннего туризма. Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма у нас вырос. Сейчас люди побаиваются ездить за границу, меняются правила. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны. Как только предложение не справляется со спросом - все равно идут цены. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере и будем это количество увеличивать.
Рассказываем в НАШЕЙ подборке о чем еще сегодня рассказал Путин:
- Молодежь получит деньги на посещение концертов, музеев и выставок. Сумма небольшая, но все же лучше, чем ничего.
- Один из вопросов Путину адресовала пожилая уралочка. На него моментально отреагировал губернатор Свердловской области - начал звонить коллегам.
- Также Владимир Владимирович прокомментировал рост цен на овощи по всей стране. Ничего хорошего, ждем следующего урожая!
- Президент не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса. Но она все равно будет.
- А вот на Черное море не привитых решили не пускать вовсе. Эксперт рассказал, как это скажется на потоке туристов и самих туроператорах.
- Рассказываем, какие правила есть за собирающихся отдыхать за границей.
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