Почему отдых на российских курортах дороже, чем заграницей?

У нас, к сожалению, на протяжении долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу. А мы являемся страной по большому экспорту туризма. В прошлом году 36 млн долларов оставили наши заграницей. Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы создали Госкорпорацию по развитию внутреннего туризма. Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма у нас вырос. Сейчас люди побаиваются ездить за границу, меняются правила. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны. Как только предложение не справляется со спросом - все равно идут цены. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере и будем это количество увеличивать.