На даче мэра есть газ, а у нас - нет. Путин пообещал помочь пожилой уралочке

Сегодня, 30 июня, проходит прямая линия Владимира Путина, где он отвечает на вопросы россиян. Наконец-то очередь дошла и до Свердловской области, жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина записала президенту видеообращение.
В прошлом году к вам обращались по поводу подключения газа. Министерство энергетики области обещали ответить, но так и не ответили. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Мне уже 70 лет, мужу 74. Хотя рядом с нами дачи мэра, там газифицировано все. Как быть?
Владимир Путин пообещал взять этот вопрос на особый контроль Правительства.
Если на даче мэра есть газ, значит труба рядом есть. И к вашему участку должна быть подведена газовая труба, причем бесплатно. Мы посмотрим повнимательнее. Мы сделаем таким образом, чтобы безусловно было исполнено то, что обещано, чтобы труба была подведена к участку, а тем, что внутри – мы займемся отдельно.
- Также Владимир Владимирович прокомментировал рост цен на овощи по всей стране. Ничего хорошего, ждем следующего урожая!
- Президент не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса.
- Жуткий ураган прошелся по Екатеринбургу прошлой ночью: деревья вырвало с корнем, а у тысячи свердловчан пропало электричество. Собрали все новости в одной подборке НАШЕЙ.
- Помните повесть "Мертвые души" ? Несколько УК обманывали жильцов 38 многоэтажек в Екатеринбурге. В бланках за голосование и расписались несуществующие люди.
- Екатеринбуржцы нашли кучу с трупами животных.
- Батареи, канализационные люки, рельсы, остановки...что в Екатеринбурге крадут на металлолом.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев