На даче мэра есть газ, а у нас - нет. Путин пообещал помочь пожилой уралочке

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48502

Он не только проведет ей трубу, но, похоже сделает газовую систему и внутри дома.

Сегодня, 30 июня, проходит прямая линия Владимира Путина, где он отвечает на вопросы россиян. Наконец-то очередь дошла и до Свердловской области, жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина записала президенту видеообращение.

В прошлом году к вам обращались по поводу подключения газа. Министерство энергетики области обещали ответить, но так и не ответили. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Мне уже 70 лет, мужу 74. Хотя рядом с нами дачи мэра, там газифицировано все. Как быть?

Рассказала Светлана.

Владимир Путин пообещал взять этот вопрос на особый контроль Правительства.

Если на даче мэра есть газ, значит труба рядом есть. И к вашему участку должна быть подведена газовая труба, причем бесплатно. Мы посмотрим повнимательнее. Мы сделаем таким образом, чтобы безусловно было исполнено то, что обещано, чтобы труба была подведена к участку, а тем, что внутри – мы займемся отдельно.

Ответил президент.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48502

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined