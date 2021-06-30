На даче мэра есть газ, а у нас - нет. Путин пообещал помочь пожилой уралочке

В прошлом году к вам обращались по поводу подключения газа. Министерство энергетики области обещали ответить, но так и не ответили. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Мне уже 70 лет, мужу 74. Хотя рядом с нами дачи мэра, там газифицировано все. Как быть?