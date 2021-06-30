Президент объяснил, почему так выросли цены на овощи

Владимир Путин сегодня, 30 июня, во время прямой линии объяснил, почему в России так резко выросли цены на овощи. Оказалось, что так на ценах сказывается неурожай прошлого года, тогда, например, произвели 19,5 млн тонн картофеля. Аналогично и с морковью. Цены на них начинаются от 90-100 рублей, когда в то же время бананы стоят около 75 - за килограмм.
Президент пояснил, что ряд мер по сдерживанию цен все-таки был принят: Правительство заключило соглашение между производителями и торговыми сетями, выдало субсидии производителям на закупку сырья по высоким ценам, ввело повышенные таможенные пошлины на вывоз продукции.
Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Везде так происходит. Причин там много: ковидные последствия, сокращение производства, рабочих мест. У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году – в начале этого. Больше всего вырос сахар - на 41%, потом подсолнечное масло. Государство на это обращает внимание. Может быть не всегда своевременно. У нас своей продукции не хватило. В этом году 22 млн тонн картофеля . Надеюсь, нам хватит с лихвой. Завозят, как правило, не из соседнего региона, а из-за границы. Из Белоруссии и Турции. И конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики. Скоро будет урожай овощей, и, надеюсь, это отразится на ценах. Овощи и фрукты у нас производятся в недостаточном для потребления объеме.
Зато Россия в достаточном количестве обеспечила население мясом, курицей и свининой. Здесь роста цен не зафиксировали, а на экспорте мяса страна заработала более 32 млн долларов. Также своевременные меры по сдерживанию цен на зерно повлияли на стоимость хлеба, его цена поднялась всего лишь на 0,1%.
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