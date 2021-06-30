Президент объяснил, почему так выросли цены на овощи

Владимир Путин сегодня, 30 июня, во время прямой линии объяснил, почему в России так резко выросли цены на овощи. Оказалось, что так на ценах сказывается неурожай прошлого года, тогда, например, произвели 19,5 млн тонн картофеля. Аналогично и с морковью. Цены на них начинаются от 90-100 рублей, когда в то же время бананы стоят около 75 - за килограмм.

Президент пояснил, что ряд мер по сдерживанию цен все-таки был принят: Правительство заключило соглашение между производителями и торговыми сетями, выдало субсидии производителям на закупку сырья по высоким ценам, ввело повышенные таможенные пошлины на вывоз продукции.