Куйвашев возмутился ценами на уральскую морковь и картошку

В «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм – это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок. Еще в апреле я поручил увеличить объемы посева картофеля и других овощей. Каждый год кабмин покрывает часть затрат производителей на посадку и на покупку семян. Мы строим дополнительные хранилища. Некоторые магазины тоже все понимают и проводят акции по снижению цен.