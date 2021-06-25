Куйвашев возмутился ценами на уральскую морковь и картошку

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После того, как увидел в "Ашане" морковь за 189 рублей.

Губернатор Свердловской области наверное, впервые за долгое время зашел в магазин. Иначе нельзя объяснить, почему только сейчас, 25 июня, его так шокировал рост цен на овощи, которые выращивают в НАШЕМ же регионе. Но зато Евгений Куйвашев пообещал принять меры по сдерживанию цен.

В «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм – это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок. Еще в апреле я поручил увеличить объемы посева картофеля и других овощей. Каждый год кабмин покрывает часть затрат производителей на посадку и на покупку семян. Мы строим дополнительные хранилища. Некоторые магазины тоже все понимают и проводят акции по снижению цен.

Заявил губернатор в своем Instagram.

За последний год цена на морковь поднялась на 12% и в среднем стоит больше 86 рублей, а картошка подорожала на 12% (средняя цена - 65 рублей за килограмм). Он отметил, что ценовая политика тесно связана с погодой. На Урале то жара, то дожи, поэтому и урожая, и адекватных цен ждать не приходиться.

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