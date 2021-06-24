Жара против дождей и гроз. Екатеринбург ждет сумасшедшая погода

Синоптики Уралгидрометцентра обновили прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные. Погодка будет сумасшедшая, несмотря на жару вплоть до +28 градусов в городе будут лить дожди. В пятницу и на протяжении выходных небо затянут облака. Синоптики не исключают того, что вернутся и грозы.
Так, сегодня, 24 июня ожидается потепление от +26 градусов и кратковременный дождь (а как же будет душно!). И небольшой ветерок до 7 метров в секунду.
Завтра, 25 июня, еще жарче! Ночью до +18 градусов, а днем до +29. Ждем проливного дождя на весь день. Зато ветра совсем не будет. Местами в Свердловской области прогнозируют грозы.
В субботу, 26 июня, днем опять будет дождь (как уточнили в Уралгидрометцентре, местами - очень даже сильный), температура воздуха прогреется до +28 и поднимется ветер, в столице Урала до 9 метров в секунду, а по региону вплоть до 18 метров в секунду.
Но вот уже в воскресенье, 27 июня, осадков не ожидается, но и солнышка не будет. Облачно и +26 градусов тепла.
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