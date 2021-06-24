Жара против дождей и гроз. Екатеринбург ждет сумасшедшая погода

0
Фото:  
Да!
2
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48420

На улице будет невероятно душно.

Синоптики Уралгидрометцентра обновили прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные. Погодка будет сумасшедшая, несмотря на жару вплоть до +28 градусов в городе будут лить дожди. В пятницу и на протяжении выходных небо затянут облака. Синоптики не исключают того, что вернутся и грозы.


Так, сегодня, 24 июня ожидается потепление от +26 градусов и кратковременный дождь (а как же будет душно!). И небольшой ветерок до 7 метров в секунду.


Завтра, 25 июня, еще жарче! Ночью до +18 градусов, а днем до +29. Ждем проливного дождя на весь день. Зато ветра совсем не будет. Местами в Свердловской области прогнозируют грозы.


В субботу, 26 июня, днем опять будет дождь (как уточнили в Уралгидрометцентре, местами - очень даже сильный), температура воздуха прогреется до +28 и поднимется ветер, в столице Урала до 9 метров в секунду, а по региону вплоть до 18 метров в секунду.


Но вот уже в воскресенье, 27 июня, осадков не ожидается, но и солнышка не будет. Облачно и +26 градусов тепла.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48420

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined