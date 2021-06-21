Студент из Екатеринбурга изобрел чудо-колбасу из конины

Даниил Корыстов, студент Уральского государственного аграрного университета, изобрел новый рецепт колбасы из конины. Об этом сегодня, 21 июня, НАШЕЙ сообщили в самом ВУЗе.

Уралец упросил процесс приготовления сложного блюда, на которое у местных производителей уходит практически месяц. А по его рецепту - 4-5 дней. Секрет прост: во время обработки мяса нужно всего лишь добавить ацидофилин - смесь, которую делают из сквашенного пастеризованного коровьего молока при помощи особого набора бактерий (ацидофильная палочка, кефирные грибки, молочнокислый стрептококк). Сделать такую дома, к сожалению, не получится.