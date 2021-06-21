Студент из Екатеринбурга изобрел чудо-колбасу из конины

Даниил Корыстов, студент Уральского государственного аграрного университета, изобрел новый рецепт колбасы из конины. Об этом сегодня, 21 июня, НАШЕЙ сообщили в самом ВУЗе.
Уралец упросил процесс приготовления сложного блюда, на которое у местных производителей уходит практически месяц. А по его рецепту - 4-5 дней. Секрет прост: во время обработки мяса нужно всего лишь добавить ацидофилин - смесь, которую делают из сквашенного пастеризованного коровьего молока при помощи особого набора бактерий (ацидофильная палочка, кефирные грибки, молочнокислый стрептококк). Сделать такую дома, к сожалению, не получится.
Такой эффект достигается за счет жизнедеятельности ацидофильной палочки, которая расщиплет сложные белки на простые пептиды. Подобных экспериментов в мясном производстве мы не встречали. Новые научные знания позволили создать новую рецептуру варено-копченого деликатеса в целях повышения рентабельности производства и расширения ассортимента мясных изделий в регионе.
Мясо вымачивается в маринаде из бактерий два дня. Из-за смеси мясо готовится быстрее, становится мягче и вкуснее. Также уходит и специфический запах конины. Да и сам процесс приготовления становится значимо дешевле.
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