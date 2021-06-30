Молодежь получит деньги от Путина на посещение концертов и музеев

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Президент подарит им по три тысячи рублей.

Владимир Путин сегодня, 30 июня, анонсировал введение новой льготной программы "Пушкинская карта". Именно так Владимир Владимирович отреагировал на вопрос россиянки, которая рассказала, что школьникам и студентам не хватает денег для того, чтобы ходить в учреждения культуры.


Чтобы поддержать молодежь и повысить популярность объектов культуры буквально на днях приняли решение о введении "Пушкинской карты", сообщил президент. Люди с 14 до 22 лет смогут получить по 3 тысячи рублей на посещение концертов, музеев, выставок и других культурных мероприятий.


Выплаты на банковские карты начнутся в сентябре и продолжаться до декабря.

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