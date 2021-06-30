Молодежь получит деньги от Путина на посещение концертов и музеев

Владимир Путин сегодня, 30 июня, анонсировал введение новой льготной программы "Пушкинская карта". Именно так Владимир Владимирович отреагировал на вопрос россиянки, которая рассказала, что школьникам и студентам не хватает денег для того, чтобы ходить в учреждения культуры.

Чтобы поддержать молодежь и повысить популярность объектов культуры буквально на днях приняли решение о введении "Пушкинской карты", сообщил президент. Люди с 14 до 22 лет смогут получить по 3 тысячи рублей на посещение концертов, музеев, выставок и других культурных мероприятий.

Выплаты на банковские карты начнутся в сентябре и продолжаться до декабря.

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