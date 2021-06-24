Потерпите, скоро привезут. В Екатеринбурге - дефицит вакцины от COVID-19

На этой неделе в Екатеринбурге возник дефицит первого компонента вакцины от коронавируса. Огромные очереди, после того как власти признали, что на Урал пришла третья волна COVID-19, а вакцинация скоро станет обязательной, выстроились в прививочных пунктах столицы Урала. Особенно в торговых центрах, где даже не успевают убирать прививочные кабинеты (да-да, устроили настоящую COVID - помойку). Многим желающим прививки не досталось. Но власти пообещали, что вот-вот в регион поступят еще две партии доз вакцины. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в Оперштабе.