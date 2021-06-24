Потерпите, скоро привезут. В Екатеринбурге - дефицит вакцины от COVID-19

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Глава свердловского Минздрава поехал в Москву просить увеличить количество поставок и доз.

На этой неделе в Екатеринбурге возник дефицит первого компонента вакцины от коронавируса. Огромные очереди, после того как власти признали, что на Урал пришла третья волна COVID-19, а вакцинация скоро станет обязательной, выстроились в прививочных пунктах столицы Урала. Особенно в торговых центрах, где даже не успевают убирать прививочные кабинеты (да-да, устроили настоящую COVID - помойку). Многим желающим прививки не досталось. Но власти пообещали, что вот-вот в регион поступят еще две партии доз вакцины. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в Оперштабе.

Мы по поручению губернатора находимся в постоянном контакте с федеральным Минздравом. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов специально был командирован в Москву, чтобы форсировать вопрос поставок. Уже завтра-послезавтра мы ожидаем поступления 70 тысяч доз вакцины. А в ближайшее время — еще порядка 40 тысяч. Это позволит нам избежать дефицита препарата, а свердловчанам — получать прививку в поликлиниках.

Рассказал НАШЕЙ вице-губернатор Павел Креков.

На данный момент по информации мэрии в Екатеринбурге привито 200 тысяч человек, для коллективного иммунитета этого недостаточно. А в оперштабе отметили, что на самом деле в регионе есть запас в 30 тысяч доз вакцины, но эти прививки, судя по всему, распределены по другим свердловским городам.

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