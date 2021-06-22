Ural Music Night в Екатеринбурге не отменили, а перенесли

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Но вот только когда она пройдет - неизвестно. Организаторы надеются, что это будет в 2021 году.

Евгений Куйвашев передумал отменять Уральскую Ночь Музыки в Екатеринбурге. Сегодня, 22 июня, он поправился, сказав что праздник перенесут до лучших времен, когда заболеваемость коронавирусом снова пойдет на спад.

Фестиваль не отменяем, это наше достояние. Но из-за сегодняшней ситуации мы не можем себе позволить подвергать опасности граждан. Фестиваль перенесен на неопределенный срок.

Заявил губернатор.

Тоже самое касается Сабантуя и других массовых мероприятий. В Екатеринбурге должны были выступить 566 музыкантов , многие уже были на полпути в столицу Урала. Кроме того в городе установили три сцены, которые теперь приходиться демонтировать. Часть музыкальной конференции в течение лета организаторы планируют провести в формате онлайн-лекций. Директор Ural Music Night тоже прокомментировал "перенос" Ночи музыки.

Непросто остановить работу такой циклопической махины за несколько дней до события: тут и подготовка 100 сцен, приезд артистов и экспертов, работа типографии, волонтеров, городских служб. Сейчас наша основная задача – сделать все, чтобы Ural Music Night-2021 прошла именно в 2021 году. Мы не отменяем «Ночь Музыки», а переносим, новая дата пока неизвестна, будем действовать исходя из эпидобстановки и распоряжений Роспотребнадзора.

Рассказал НАШЕЙ директор фестиваля Евгений Горенбург.

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