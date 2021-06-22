Ural Music Night в Екатеринбурге не отменили, а перенесли

Евгений Куйвашев передумал отменять Уральскую Ночь Музыки в Екатеринбурге. Сегодня, 22 июня, он поправился, сказав что праздник перенесут до лучших времен, когда заболеваемость коронавирусом снова пойдет на спад.
Фестиваль не отменяем, это наше достояние. Но из-за сегодняшней ситуации мы не можем себе позволить подвергать опасности граждан. Фестиваль перенесен на неопределенный срок.
Тоже самое касается Сабантуя и других массовых мероприятий. В Екатеринбурге должны были выступить 566 музыкантов , многие уже были на полпути в столицу Урала. Кроме того в городе установили три сцены, которые теперь приходиться демонтировать. Часть музыкальной конференции в течение лета организаторы планируют провести в формате онлайн-лекций. Директор Ural Music Night тоже прокомментировал "перенос" Ночи музыки.
Непросто остановить работу такой циклопической махины за несколько дней до события: тут и подготовка 100 сцен, приезд артистов и экспертов, работа типографии, волонтеров, городских служб. Сейчас наша основная задача – сделать все, чтобы Ural Music Night-2021 прошла именно в 2021 году. Мы не отменяем «Ночь Музыки», а переносим, новая дата пока неизвестна, будем действовать исходя из эпидобстановки и распоряжений Роспотребнадзора.
- Куйвашев ответил, кого и когда ждет принудительная вакцинация от коронавируса.
- В Екатеринбурге студентов планируют не пускать на пары без прививки от коронавируса. Об этом НАШЕЙ рассказали в одном из ВУЗов.
- Только вчера Евгений Куйвашев отменил и ряд других мероприятий из-за третьей волны коронавируса.
- Заболеваемость начала расти вначале июня. Тогда регион вернулся на плато.
- Отменили из-за вируса и другие массовые мероприятия: Сабантуй и Общегородской выпускной со звездными гостями.
- Прививки от коронавируса уже ставят даже на дому и на остановках общественного транспорта. А за вакцинацию уральцам предлагают множество бонусов: билеты в кино, в цирк, в зоопарк и скидки в театр.
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