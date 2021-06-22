Ural Music Night в Екатеринбурге не отменили, а перенесли

Непросто остановить работу такой циклопической махины за несколько дней до события: тут и подготовка 100 сцен, приезд артистов и экспертов, работа типографии, волонтеров, городских служб. Сейчас наша основная задача – сделать все, чтобы Ural Music Night-2021 прошла именно в 2021 году. Мы не отменяем «Ночь Музыки», а переносим, новая дата пока неизвестна, будем действовать исходя из эпидобстановки и распоряжений Роспотребнадзора.