В Екатеринбурге студентов не пустят в ВУЗы без прививки от COVID-19

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И в общежития, и на занятия. Такое решение обсуждают в университетах.

ВУЗы Екатеринбурга приняли решение не пускать и не заселять не привитых от коронавируса студентов в общежития и даже в стены университета. ВУЗы Екатеринбурга предполагают, что к очным занятиям 1 сентября допустят только вакцинированных учеников. Сегодня, 22 июня, студент Уральского Лесотехнического университета увидел на двери общежития следующее объявление:

Фото:  

Большинство студентов, кто захотел остаться в на лето, уже подписали заявления и оплатили проживание еще в начале июня.

Рассказал один из обучающихся в паблике "Интересный Екатеринбург".

НАША обратилась к руководству Университета. Там пояснили, что с 1 июля действительно

доступ в общежития для не привитых студентов будет ограничен. Все ВУЗы Екатеринбурга получили предписание Роспотребнадзора об обязательной дезинфекции помещений. На период ремонта и дезинфекции общежития студентов попросили выселиться из помещения. А вот вернуться смогут только привитые.


Поэтому студентам предложили привиться прямо в ВУЗе 22 и 23 июня (раньше их прививали только в поликлинике №1).

Обработка помещений не принесет результата, если в него вновь будут заселены люди, которые не вакцинированы. Более того, вакцинация от COVID-19 внесена в Национальный календарь профилактических прививок, это значит, что вуз в целях сохранения здоровья студентов и преподавателей, имеет право настоятельно рекомендовать пройти вакцинацию. Не исключено, что вузы Екатеринбурга будут вынуждены вслед за своими московскими коллегами принять решение о том, что не вакцинированные студенты с 1 сентября не только не смогут вселиться в общежития, но и не будут допущены до занятий в аудиториях. Это же мера коснется и преподавателей.

Рассказали НАШЕЙ в УГЛУ.

Тем временем в Уральском Федеральном Университете тоже ввели ограничения для студентов. По неподтвержденным данным, в общежитии №5 произошла вспышка коронавируса, два этажа закрыли на карантин (НАША обратилась в пресс-службу УрФУ, ждем ответа). Вакцинацию тоже вскоре сделают обязательной.


Стоимость платы за общежитие поднимать в следующем учебном году не будут, но вот получить там место смогут только привитые студенты (или переболевшие, которые смогут показать документ о наличии в крови антител). Руководство УрФУ также сослалось на приказ Минздрава РФ и календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Далее расселение будет идти по результатам общего рейтинга (баллов ЕГЭ и вступительных экзаменов).

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