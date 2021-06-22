НАША обратилась к руководству Университета. Там пояснили, что с 1 июля действительно

доступ в общежития для не привитых студентов будет ограничен. Все ВУЗы Екатеринбурга получили предписание Роспотребнадзора об обязательной дезинфекции помещений. На период ремонта и дезинфекции общежития студентов попросили выселиться из помещения. А вот вернуться смогут только привитые.

Поэтому студентам предложили привиться прямо в ВУЗе 22 и 23 июня (раньше их прививали только в поликлинике №1).