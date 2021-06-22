ВУЗы Екатеринбурга приняли решение не пускать и не заселять не привитых от коронавируса студентов в общежития и даже в стены университета. ВУЗы Екатеринбурга предполагают, что к очным занятиям 1 сентября допустят только вакцинированных учеников. Сегодня, 22 июня, студент Уральского Лесотехнического университета увидел на двери общежития следующее объявление:
Большинство студентов, кто захотел остаться в на лето, уже подписали заявления и оплатили проживание еще в начале июня.
НАША обратилась к руководству Университета. Там пояснили, что с 1 июля действительно
доступ в общежития для не привитых студентов будет ограничен. Все ВУЗы Екатеринбурга получили предписание Роспотребнадзора об обязательной дезинфекции помещений. На период ремонта и дезинфекции общежития студентов попросили выселиться из помещения. А вот вернуться смогут только привитые.
Поэтому студентам предложили привиться прямо в ВУЗе 22 и 23 июня (раньше их прививали только в поликлинике №1).
Обработка помещений не принесет результата, если в него вновь будут заселены люди, которые не вакцинированы. Более того, вакцинация от COVID-19 внесена в Национальный календарь профилактических прививок, это значит, что вуз в целях сохранения здоровья студентов и преподавателей, имеет право настоятельно рекомендовать пройти вакцинацию. Не исключено, что вузы Екатеринбурга будут вынуждены вслед за своими московскими коллегами принять решение о том, что не вакцинированные студенты с 1 сентября не только не смогут вселиться в общежития, но и не будут допущены до занятий в аудиториях. Это же мера коснется и преподавателей.
Тем временем в Уральском Федеральном Университете тоже ввели ограничения для студентов. По неподтвержденным данным, в общежитии №5 произошла вспышка коронавируса, два этажа закрыли на карантин (НАША обратилась в пресс-службу УрФУ, ждем ответа). Вакцинацию тоже вскоре сделают обязательной.
Стоимость платы за общежитие поднимать в следующем учебном году не будут, но вот получить там место смогут только привитые студенты (или переболевшие, которые смогут показать документ о наличии в крови антител). Руководство УрФУ также сослалось на приказ Минздрава РФ и календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Далее расселение будет идти по результатам общего рейтинга (баллов ЕГЭ и вступительных экзаменов).
- В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий, студентам тоже будет на что посмотреть. И чему научиться на мастер-классах по составлению резюме и прохождению собеседования.
- Уже сегодня мэрия Екатеринбурга примет решение об обязательной вакцинации от коронавируса. Прививки от коронавируса уже ставят даже на дому и на остановках общественного транспорта. А за вакцинацию уральцам предлагают множество бонусов: билеты в кино, в цирк, в зоопарк и скидки в театр.
- В Екатеринбургском колледже студенту снизили оценку за диплом из-за синих волос. После скандала в СМИ руководство извинилось перед юношей.
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- Кроме того, для абитуриентов появятся новые специальности, которым раньше обучали только в Москве и в Санкт-Петербурге.
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