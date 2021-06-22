Ищете работу? В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий

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И ряд мастер-классов: как составить резюме и пройти собеседование.

В Екатеринбурге 24 июня пройдет ярмарка вакансий. Специально для жителей отдаленного Академического района специалисты службы занятости населения Свердловской области подготовили именно те вакансии, которые востребованы "рядом с домом". Посетить ярмарку можно будет в ТЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) с 11.00 до 15.00. Представят более 900 вакансий в сферах:

  • общественного питания,
  • ритейла,
  • в сфере услуг,
  • строительства,
  • образования,
  • обеспечения порядка и безопасности.

Кроме того екатеринбуржцы смогут посетить ряд мастер-классов о том, как грамотно пройти собеседование с работодателем. Можно будет и пройти тест на профориентацию и спросить у специалистов, как правильно подготовить резюме, презентовать себя, и где можно быстро выучиться на другую специальность. Подскажут даже как открыть свое дело.


Организаторы ярмарки просят всех посетителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Вход на Ярмарку вакансий свободный, предварительная регистрация не требуется.

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