Ищете работу? В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий

В Екатеринбурге 24 июня пройдет ярмарка вакансий. Специально для жителей отдаленного Академического района специалисты службы занятости населения Свердловской области подготовили именно те вакансии, которые востребованы "рядом с домом". Посетить ярмарку можно будет в ТЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) с 11.00 до 15.00. Представят более 900 вакансий в сферах:

общественного питания,

ритейла,

в сфере услуг,

строительства,

образования,

обеспечения порядка и безопасности.

Кроме того екатеринбуржцы смогут посетить ряд мастер-классов о том, как грамотно пройти собеседование с работодателем. Можно будет и пройти тест на профориентацию и спросить у специалистов, как правильно подготовить резюме, презентовать себя, и где можно быстро выучиться на другую специальность. Подскажут даже как открыть свое дело.

Организаторы ярмарки просят всех посетителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Вход на Ярмарку вакансий свободный, предварительная регистрация не требуется.

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