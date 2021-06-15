В Свердловскую область хлынет волна мигрантов

С послаблением коронавирусных ограничений в Свердловскую область возвращаются мигранты. С 1 апреля воздушное сообщение с многими странами СНГ открыли. В связи с этим, отметили сегодня, 15 июня, в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД Свердловской области, идет увеличение потока(на 50% больше, чем в 2020). С начала года в регион въехало более 38,5 тысяч иностранцев.

Изменились и страны, откуда приезжает рабочая сила: это Узбекистан (37,5%), Таджикистан (29,3%), Армения (15,3%) и Киргизия (12,3%). 27 тысяч человек из них получили право работать. Примечательно, что многие из них будут строить деревню Универсиады. Впервые за многие годы одну заявку на 30 человек отправило уральское сельскохозяйственное предприятие.