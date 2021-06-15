В Свердловскую область хлынет волна мигрантов

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С послаблением COVID-ограничений рабочая сила возвращается. Но поток может закрыться из-за роста заболеваемости.

С послаблением коронавирусных ограничений в Свердловскую область возвращаются мигранты. С 1 апреля воздушное сообщение с многими странами СНГ открыли. В связи с этим, отметили сегодня, 15 июня, в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД Свердловской области, идет увеличение потока(на 50% больше, чем в 2020). С начала года в регион въехало более 38,5 тысяч иностранцев.


Изменились и страны, откуда приезжает рабочая сила: это Узбекистан (37,5%), Таджикистан (29,3%), Армения (15,3%) и Киргизия (12,3%). 27 тысяч человек из них получили право работать. Примечательно, что многие из них будут строить деревню Универсиады. Впервые за многие годы одну заявку на 30 человек отправило уральское сельскохозяйственное предприятие.

По данным на 1 июня в регионе проживали около 92 тысячи иностранных граждан, из них встали на миграционный учет 72%. Разрешение на временное проживание есть у 7 тысяч мигрантов, вид на жительство - у 14,5 тысяч. Около 21, 5 тысячи иностранцев проживают в регионе постоянно.

Рассказала НАШЕЙ руководитель управления Ольга Петрова.

Во время пандемии упростили процедуру получения гражданства РФ. Количество желающих выросло на 305. Также специалисты Департамента труда и занятости населения совместно с Управлением по вопросам миграции стараются привлекать на Урал высококвалифицированных специалистов. Среди желающих много спортсменов из Испании, Германии, США, Канады. Есть и приток научных сотрудников из Египта и Индии. Из 433 разрешений на работу именно 62 - узкопрофильные работники. Рост в этой сфере значительный, 113%.

Мы приняли в гражданство в этом году гражданина Сирии, он закончил аспирантуру УрФУ по профессии инженер-исследователь, сейчас трудится успешно, преподает в УрФУ.

Добавила Ольга Петрова.

Сейчас в ведомстве опасаются, что 635 постановление Владимира Путина перестанет действовать, и на работников миграционной службы упадет колоссальная нагрузка. Именно до сегодняшнего дня заявления временного пребывания можно было не продлевать.

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