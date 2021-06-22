Екатеринбуржцев будут насильно прививать от коронавируса

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Положение об обязательной вакцинации в мэрии примут сегодня.

Жителей Екатеринбурга будут прививать от коронавируса насилу. Положение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан в мэрии Екатеринбурга подпишут сегодня, 22 июня, сообщил Алексей Орлов на заседании гордумы.

Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации, это решения вынесет Роспотребнадзор для отдельных категорий населения: врачи, учителя, вакцинация будет являться обязательной. Будет введены ограничения на посещение массовых мероприятий - только вакцинированными по предъявлению какого-либо документа.

Заявил Алексей Орлов

При этом мэр не уточнил, будет ли являться вакцинация обязательной для сотрудников общепита, офисных рабочих и других групп населения. Отметим, что Роспотребнадзор уже утвердил ограничения для посетителей международной выставки ИННОПРОМ. Пускать туда будут только при наличии отрицательного теста на COVID (срок его годности - три дня).


На данный момент в Екатеринбурге привито 205 тысяч человек первым компонентом вакцины, и еще 175 полностью завершили вакцинацию. Скоро в область доставят еще 30 тысяч прививок от коронавируса, большая часть из которых будет направлена именно в столицу Урала.


По словам Алексея Орлова, новых ограничений в детских лагерях власти вводить не намерены, пока что санврачи зафиксировали четыре вспышки заболевания в городских лагерях, в загородных таковых нет. Последние работают в режиме обсерватора, ни родителей, ни кого-либо еще на территорию не пускают, а все сотрудники лагерей уже привиты от COVID-19.

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