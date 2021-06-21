Евгений Куйвашев отменил Ural Music Night из-за коронавируса

Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Ситуация снова сложная. Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе,