Евгений Куйвашев отменил Ural Music Night из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области вновь ужесточил коронавирусные ограничения в регионе. Как сообщили НАШЕЙ в оперштабе сегодня, 21 июня, фестиваль Ural Music Night отменяют из-за угрозы распространения COVID-19, хотя ранее посещаемость мероприятия хотели просто ограничить. Кроме того, закрывается фан-зона "Екатеринбург-Арены", болельщикам российской сборной по футболу предлагают поддерживать команду дома.
Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Ситуация снова сложная. Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе,
Сегодня в Свердловской области подтвердили 174 новых случая COVID-19, 14 человек скончались от инфекции. Еще в начале мая показатель отпускался ниже сотни. Минздрав активно разворачивает инфекционные стационары, новые 3,5 тысячи коек открыты в Госпитале ВОВ, 14 и 23 городских больницах Екатеринбурга.
Эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах. Прошу глав муниципалитетов и руководителей образовательных учреждений за этим проследить. А родителей и детей отнестись с пониманием,
- Заболеваемость начала расти вначале июня. Тогда регион вернулся на плато.
- Отменили из-за вируса и другие массовые мероприятия: Сабантуй и Общегородской выпускной со звездными гостями.
- Прививки от коронавируса уже ставят даже на дому и на остановках общественного транспорта.
- А за вакцинацию уральцам предлагают множество бонусов: билеты в кино, в цирк, в зоопарк и скидки в театр.
- Как только цирк Екатеринбурга начал выдавать за вакцину билеты - там столпилась огромная очередь. НАШ фоторепортаж.
- Иммунолог спрогнозировал третью волну коронавируса в мире.
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