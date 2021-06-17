Коронавирус вернулся: в Екатеринбурге отменяют массовые мероприятия

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Первой жертвой третьей волны COVID стал общегородской выпускной.

В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости коронавирусом вновь отменяют массовые мероприятия. К сожалению, первый общегородской выпускной так и не состоится. Изначально праздник хотели перенести на другую площадку.


Не будет и национального праздника Сабантуй (по планам должен был пройти 26 июня в спортивном клубе "Белая лошадь"). Его, по решению оперштаба, перенесли на неопределенный срок. Об этом стало известно сегодня, 17 июня.

Информация о возможной отмене общегородского выпускного есть, но подтверждение в виде официальных документов мы пока не получили.

Ответили НАШЕЙ в мэрии.

В мэрии уже готовят документы от отмене школьного праздника, на который готовились приехать Тимур Родригес и рэпер Мот. Сам выпускной должен был пройти 25 июня, в Уральскую ночь музыки. Кстати, проведение Ural Music Night тоже под угрозой. Либо праздник отменят, либо каком-либо образом ограничат его посещаемость. Кроме того, губернатор может ужесточить ковидные ограничения в регионе, по примеру Москвы.


Сегодня регионе заболели еще 149 человек, погибло - 14. С июня количество инфицированных каждый день превышает 140 человек. Сейчас в тяжелом состоянии 309 пациентов, из них 130 на ИВЛ.

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