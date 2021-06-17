Коронавирус вернулся: в Екатеринбурге отменяют массовые мероприятия

В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости коронавирусом вновь отменяют массовые мероприятия. К сожалению, первый общегородской выпускной так и не состоится. Изначально праздник хотели перенести на другую площадку.

Не будет и национального праздника Сабантуй (по планам должен был пройти 26 июня в спортивном клубе "Белая лошадь"). Его, по решению оперштаба, перенесли на неопределенный срок. Об этом стало известно сегодня, 17 июня.