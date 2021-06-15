Евгений Куйвашев: на Урале могут ужесточить COVID-ограничения

В Свердловской области могут вновь ужесточить ограничения, связанные с коронавирусом, заявил сегодня, 15 июня, Евгений Куйвашев. Врачи регистрируют небольшой рост заболеваемости в регионе, тем временем в Москве уже официально говорят о третьей волне COVID-19 (закрыли точки общепита, 30% сотрудников возвращают "на удаленку", а массовые мероприятия - отменяют. Кроме того, эта неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплаты).
Оперштаб работает, мы следим за состоянием дел. Численность заболевших возрастает. Я не исключаю ограничительных мер. Но мы будем подходить к этому аккуратно. Специалисты следят за ситуацией.
В частности запрет может коснуться самого крупного в регионе музыкального фестиваля Ural Music Night и общегородского выпускного. Последний уже планируется перенести из ЭКСПО в Парк Маяковского. Через недели власти примут окончательное решение. Пока что все договоренности остаются в силе.
Сегодня в области зафиксировали 146 новых случаев коронавируса. Больницы Екатеринбурга (Госпиталь ВОВ, ГКБ№14, ЦКБ№3), Верхней Пышмы, Кушвы готовят новые места для больных COVID. Эти заведения могут снова перепрофилировать под ковидные госпитали.
- Прививки от коронавируса уже ставят даже на дому.
- Прививочный пункт открыли прямо на остановке.
- А за вакцинацию уральцам предлагают множество бонусов: билеты в кино, в цирк, в зоопарк и скидки в театр.
- О том, что заболеваемость перестала снижаться, объявили на прошлой неделе.
- Как только цирк Екатеринбурга начал выдавать за вакцину билеты - там столпилась огромная очередь. НАШ фоторепортаж.
- Иммунолог спрогнозировал третью волну коронавируса в мире. Уже началось?
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев