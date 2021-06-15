Евгений Куйвашев: на Урале могут ужесточить COVID-ограничения

В частности запрет может коснуться самого крупного в регионе музыкального фестиваля Ural Music Night и общегородского выпускного. Последний уже планируется перенести из ЭКСПО в Парк Маяковского. Через недели власти примут окончательное решение. Пока что все договоренности остаются в силе.

Сегодня в области зафиксировали 146 новых случаев коронавируса. Больницы Екатеринбурга (Госпиталь ВОВ, ГКБ№14, ЦКБ№3), Верхней Пышмы, Кушвы готовят новые места для больных COVID. Эти заведения могут снова перепрофилировать под ковидные госпитали.

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