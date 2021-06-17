Власти проверят колледж Екатеринбурга, где студенту снизили оценку за диплом из-за внешности

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Юноша ответил на все вопросы членов комиссии, но ему поставили "хорошо". Из-за цвета волос и сережек.

Министерство социальной и молодежной политики Свердловской области проверит колледж Екатеринбурга, где студенту снизили оценку за диплом из-за цвета волос. Роман Щербаков, выпускник Уральского политехнического колледжа, защищал диплом 15 июня, студент усердно готовился и ответил на все вопросы комиссии. Но преподаватели, в том числе Ольга Мартышева и Любовь Челяева, взъелись на него из-за внешнего вида.

Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь «хорошо». Дресс-код надо соблюдать! Ты посмотри, как ты выглядишь! Пришел как на дискотеку. И волосы, и серьги. Непрезентабельный!

Заявили Роману Щербкову члены аттестационной комиссии

Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура Кировского района и заместитель министра образования региона Юрий Зеленов. Директора колледжа уже вызвали в министерство на беседу. Диплом юноши рассмотрят на другой комиссии. В ведомстве отметили, что внешний вид не должен влиять на оценку его знаний.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит данную информацию и даст правовую оценку соблюдению законодательства об образовании при приеме экзаменов и защите дипломов.

Сообщили НАШЕЙ в пресс-службе прокуратуры.

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