Власти проверят колледж Екатеринбурга, где студенту снизили оценку за диплом из-за внешности

Министерство социальной и молодежной политики Свердловской области проверит колледж Екатеринбурга, где студенту снизили оценку за диплом из-за цвета волос. Роман Щербаков, выпускник Уральского политехнического колледжа, защищал диплом 15 июня, студент усердно готовился и ответил на все вопросы комиссии. Но преподаватели, в том числе Ольга Мартышева и Любовь Челяева, взъелись на него из-за внешнего вида.
Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь «хорошо». Дресс-код надо соблюдать! Ты посмотри, как ты выглядишь! Пришел как на дискотеку. И волосы, и серьги. Непрезентабельный!
Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура Кировского района и заместитель министра образования региона Юрий Зеленов. Директора колледжа уже вызвали в министерство на беседу. Диплом юноши рассмотрят на другой комиссии. В ведомстве отметили, что внешний вид не должен влиять на оценку его знаний.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит данную информацию и даст правовую оценку соблюдению законодательства об образовании при приеме экзаменов и защите дипломов.
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