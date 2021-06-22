Куйвашев намерен снова ужесточить COVID-ограничения

Губернатор Свердловской области намерен ужесточить коронавирусные ограничения в регионе, Куйвашев заявил об этом сегодня, 22 июня. Во-первых, принудительной вакцинации уральцам не избежать. Но будет это не так скоро, как рассчитывали, например, в мэрии.
Третья волна уже бушует в Москве и Санкт-Петербурге. Эта волна должна нас накрыть недели через две-три. Мы рассматриваем вопрос, связанный с принудительной вакцинацией отдельных категорий отраслей, но он зависит от поставок вакцины.
А новую поставку в регионе ждут уже на этой неделе. После чего и примут решение о том, кого, когда и как прививать. Уже известно, что это будут граждане, работающие напрямую с людьми, врачи, учителя, педагоги. Во-вторых, на посещение массовых мероприятий будет действовать следующие ограничение: вход только с отрицательным тестом на COVID или сертификатом о вакцинации от коронавируса. Куйвашев отметил, что некоторые предприятия уже привились в 100% составе. Таких работодателей планируется поощрять. В третьих- масочные рейды вновь возобновят свою работу. Напоминаем, штраф за отсуствие маски от одной до трех тысяч рублей.
Безусловный приоритет – люди имеют права как привитие и не привитые на все. Но уже сегодня производители услуг, ресторанов..., они не хотят закрываться. Это серьезный удар по экономике, по кошелькам наших земляков. Мы будем делать все, чтобы максимально реализовывать нормативы в соответствии с новыми требованиями.
- В Екатеринбурге студентов планируют не пускать на пары без прививки от коронавируса. Об этом НАШЕЙ рассказали в одном из ВУЗов.
- Только вчера Евгений Куйвашев отменил Уральскую ночь музыки и ряд других мероприятий из-за третьей волны коронавируса.
- Заболеваемость начала расти вначале июня. Тогда регион вернулся на плато.
- Отменили из-за вируса и другие массовые мероприятия: Сабантуй и Общегородской выпускной со звездными гостями.
- Прививки от коронавируса уже ставят даже на дому и на остановках общественного транспорта. А за вакцинацию уральцам предлагают множество бонусов: билеты в кино, в цирк, в зоопарк и скидки в театр.
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