Куйвашев намерен снова ужесточить COVID-ограничения

А новую поставку в регионе ждут уже на этой неделе. После чего и примут решение о том, кого, когда и как прививать. Уже известно, что это будут граждане, работающие напрямую с людьми, врачи, учителя, педагоги. Во-вторых, на посещение массовых мероприятий будет действовать следующие ограничение: вход только с отрицательным тестом на COVID или сертификатом о вакцинации от коронавируса. Куйвашев отметил, что некоторые предприятия уже привились в 100% составе. Таких работодателей планируется поощрять. В третьих- масочные рейды вновь возобновят свою работу. Напоминаем, штраф за отсуствие маски от одной до трех тысяч рублей.