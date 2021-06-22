Куйвашев намерен снова ужесточить COVID-ограничения

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И действительно ввести в регионе принудительную вакцинацию.

Губернатор Свердловской области намерен ужесточить коронавирусные ограничения в регионе, Куйвашев заявил об этом сегодня, 22 июня. Во-первых, принудительной вакцинации уральцам не избежать. Но будет это не так скоро, как рассчитывали, например, в мэрии.

Третья волна уже бушует в Москве и Санкт-Петербурге. Эта волна должна нас накрыть недели через две-три. Мы рассматриваем вопрос, связанный с принудительной вакцинацией отдельных категорий отраслей, но он зависит от поставок вакцины.

Заявил Евгений Куйвашев.

А новую поставку в регионе ждут уже на этой неделе. После чего и примут решение о том, кого, когда и как прививать. Уже известно, что это будут граждане, работающие напрямую с людьми, врачи, учителя, педагоги. Во-вторых, на посещение массовых мероприятий будет действовать следующие ограничение: вход только с отрицательным тестом на COVID или сертификатом о вакцинации от коронавируса. Куйвашев отметил, что некоторые предприятия уже привились в 100% составе. Таких работодателей планируется поощрять. В третьих- масочные рейды вновь возобновят свою работу. Напоминаем, штраф за отсуствие маски от одной до трех тысяч рублей.

Безусловный приоритет – люди имеют права как привитие и не привитые на все. Но уже сегодня производители услуг, ресторанов..., они не хотят закрываться. Это серьезный удар по экономике, по кошелькам наших земляков. Мы будем делать все, чтобы максимально реализовывать нормативы в соответствии с новыми требованиями.

Добавил губернатор.

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