COVID-помойка: в Екатеринбурге не успевают прибирать пункты вакцинации

Расскажу о своем опыте прививания в ТЦ "Академический". Это конечно полный ад, безумие, антисанитария, никакой безопасности для прививающихся. Прививка опоздала на полчаса, но это не страшно. Помещение явно было не убрано с предыдущих разов, столы не протираются, мусор не выносится, все это кучами валяется и на столе, и на полу, стоят полные ведра. Люди никак не организованы. Нет змейки, которая делит потоки, все общей кучей валят к одному столу, на котором лежат формы для заполнения.