COVID-помойка: в Екатеринбурге не успевают прибирать пункты вакцинации

В Екатеринбурге торговые центры не справляются с уборкой пунктов вакцинации от коронавируса. Огромные очереди, после того как власти признали, что на Урал пришла третья волна COVID-19, а вакцинация скоро станет обязательной, выстроилась в прививочных пунктах города, вчера ее наблюдали в "Гринвиче". А сегодня, 23 июня, жительница Академического Ирина рассказала в akadem_raion_ о том, что в местом ТЦ была настоящая COVID-помойка.
Расскажу о своем опыте прививания в ТЦ "Академический". Это конечно полный ад, безумие, антисанитария, никакой безопасности для прививающихся. Прививка опоздала на полчаса, но это не страшно. Помещение явно было не убрано с предыдущих разов, столы не протираются, мусор не выносится, все это кучами валяется и на столе, и на полу, стоят полные ведра. Люди никак не организованы. Нет змейки, которая делит потоки, все общей кучей валят к одному столу, на котором лежат формы для заполнения.
Некоторые академчане также отметили, что медики тоже "зашиваются", и уже не смотрят на анкеты и не измеряют давление и температуру. НАША же обратилась в ТЦ "Академический" за комментарием.
В помещении для вакцинации регулярно проводится уборка и при необходимости клининг всегда реагирует на заявки. Мы допускаем, что в связи с резким увеличением количества желающих получить вакцину, появились проблемы в виде быстро наполняющих мусорных корзин и очередей. Мы провели беседы со службой охраны и клининга для улучшения качества работы и исключения подобных инцидентов.
- Тем временем для привитых анонсировали еще один бонус: бесплатный билет на концерт и хорошие скидки.
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- В Екатеринбурге студентов планируют не пускать на пары без прививки от коронавируса. Об этом НАШЕЙ рассказали в одном из ВУЗов.
- Директор Уральской ночи музыки рассказал, когда теперь планирует провести фестиваль.
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