Екатеринбуржцы смогут попасть на концерты в местных клубах бесплатно

Скидки будут предоставляться на выборочные события, сейчас мы как раз прорабатываем список. На некоторые вечеринки вход для вакцинированных будет бесплатный. На часть событий для привитых будет действовать апгрейд билета, например, с танцпола до фан-зоны или ранний вход. Все это мы будем анонсировать в наших соцсетях. В ближайшую неделю, думаю, уже опубликуем первые концерты, попадающие под программу лояльности.