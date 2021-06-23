Екатеринбуржцы смогут попасть на концерты в местных клубах бесплатно

В Екатеринбурге появился еще один бонус для привитых от коронавируса. Сегодня, 23 июня, в компании Tele-Club Group анонсировали скидки для вакцинированных, от 10 до 99%. И не только! Некоторые концерты пройдут для привитых и вовсе - бесплатно.
Скидки будут предоставляться на выборочные события, сейчас мы как раз прорабатываем список. На некоторые вечеринки вход для вакцинированных будет бесплатный. На часть событий для привитых будет действовать апгрейд билета, например, с танцпола до фан-зоны или ранний вход. Все это мы будем анонсировать в наших соцсетях. В ближайшую неделю, думаю, уже опубликуем первые концерты, попадающие под программу лояльности.
Акция будет действовать на сам "Теле-клуб", "Фабрику" и бар "Ц". Больше всего работники сферы досуга боятся полного закрытия концертных площадок.
- Собираем для вас все бонусы за вакцинацию, например, билеты в кино в Гринвиче.
- Или по два билета в зоопарк и скидку на театральные представления. Есть пара условий, все не так просто.
- А еще дают билеты в цирк, мили для путешественников и много скидок.
- Как только цирк Екатеринбурга начал выдавать за вакцину билеты - там столпилась огромная очередь. НАШ фоторепортаж.
- Тем временем скоро власти введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Как еще ужесточат ковид-ограничения?
- Директор Уральской ночи музыки рассказал, когда теперь планирует провести фестиваль.
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