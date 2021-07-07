В Екатеринбурге из-за COVID-19 снова переносят концерты

Родные, к сожалению, на сегодняшний день третья волна затронула все регионы России, включая Екатеринбург. В связи с ростом заболеваемости, а также невозможностью провести концерт с танцполом, мы снова вынуждены перенести концерт. Все купленные билеты остаются действительными, обменивать их не нужно. Кто не готов ждать напишите билетному оператору и вам вернут деньги.