В Екатеринбурге из-за COVID-19 снова переносят концерты

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Теперь Макс Корж приедет в столицу Урала только через год.

В Екатеринбурге снова начали переносить концерты. Причина - рост заболеваемости коронавирусом. Первые дважды отменили свое выступление солисты "Руки Вверх", причем деньга за билеты - не возвращают, из-за чего горожане готовят коллективный иск к организаторам. А сегодня, 7 июля, свой концерт на год перенес Макс Корж. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Родные, к сожалению, на сегодняшний день третья волна затронула все регионы России, включая Екатеринбург. В связи с ростом заболеваемости, а также невозможностью провести концерт с танцполом, мы снова вынуждены перенести концерт. Все купленные билеты остаются действительными, обменивать их не нужно. Кто не готов ждать напишите билетному оператору и вам вернут деньги.

Заявил Макс Корж.

Ранее мероприятие должно было пройти 17 июля на "Екатеринбург Арене", а теперь его перенесли на 25 июня 2022 года. Контакты оператора, ответственного за возврат денег, указаны на билетах.

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