В Екатеринбурге еще один праздник перенесли из-за COVID-19

В Екатеринбурге из-за третьей волны коронавируса отменили еще один праздник. Это День молодежи, который традиционно отмечают 27 июня. Об этом сегодня сообщили в мэрии. По рекомендации свердловского Министерства образования все перенесут в онлайн.
Напомним, что в этот день в Екатеринбурге должен был пройти мини- фестиваль косплея "Азия Бриз", шоу фаерщиков "ГОРИзонт", соревнования велосипедистов и футболистов, ряд мастер-классов. А вот теперь программа достаточно скудная: посмотреть онлайн можно будет выступления ребятишек из Дворца Молодежи и других организаций и учреждений и послушать дискуссию студенческих клубов "Диалог на равных".
Трансляция будет осуществляться на Молодежном портале Свердловской области в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале.
- В Екатеринбурге снова разворачивают ковидные госпиталя.
- Уже сегодня мэрия Екатеринбурга примет решение об обязательной вакцинации от коронавируса. Прививки от коронавируса уже ставят даже на дому и на остановках общественного транспорта. А за вакцинацию уральцам предлагают множество бонусов: билеты в кино, в цирк, в зоопарк и скидки в театр.
- Только вчера Евгений Куйвашев отменил Уральскую ночь музыки и ряд других мероприятий из-за третьей волны коронавируса. Отменили из-за вируса и другие массовые мероприятия: Сабантуй и Общегородской выпускной со звездными гостями.
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