В Екатеринбурге еще один праздник перенесли из-за COVID-19

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Его будут отмечать исключительно в режиме онлайн.

В Екатеринбурге из-за третьей волны коронавируса отменили еще один праздник. Это День молодежи, который традиционно отмечают 27 июня. Об этом сегодня сообщили в мэрии. По рекомендации свердловского Министерства образования все перенесут в онлайн.


Напомним, что в этот день в Екатеринбурге должен был пройти мини- фестиваль косплея "Азия Бриз", шоу фаерщиков "ГОРИзонт", соревнования велосипедистов и футболистов, ряд мастер-классов. А вот теперь программа достаточно скудная: посмотреть онлайн можно будет выступления ребятишек из Дворца Молодежи и других организаций и учреждений и послушать дискуссию студенческих клубов "Диалог на равных".


Трансляция будет осуществляться на Молодежном портале Свердловской области в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале.

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