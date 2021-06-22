Семь больниц Свердловской области переводят под ковидных пациентов

Свердловская область встречает третью волну коронавируса. Сегодня, 22 июня, в Оперштабе НАШЕЙ сообщили о том, что еще в семи больницах региона разворачивают койки для ковидных пациентов. Это:
- Госпиталь ветеранов войн;
- Детская горбольница №8 Екатеринбурга;
- Городская больница Каменска-Уральского;
- Карпинская центральная горбольница;
- Горбольница №1 Нижнего Тагила;
- Ревдинская горбольница;
- Ирбитская горбольница.
Всего коечный запас пополнился на 954 места для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Всех плановых пациентов, тех, кто ждет операцию, очереди на прием к специалисту и других будут направлять в другие учреждения. Например, людей из Госпиталя ВОВ в Екатеринбурге перенаправят в Первую областную больницу. Лечащие врачи сообщат пациентам об изменениях.
Это сделано для обеспечения доступной медицинской помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, а также в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией.
Всего на Урале 27 ковидных госпиталей, куда ранее массово свозили больных инфекцией. В регионе имеется необходимый резерв коечного фонда, диагностического и реанимационного оборудования, лекарственных средств.
Публикуем график работы выездных пунктов в Екатеринбурге, где можно поставить прививку:
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 18 по 25 июня (ежедневно) с 12.00 до 18.00
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 21, 24, 26 июня с 10.00 до 15.00
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – до 25 июня (ежедневно) с 15.00 до 19.00
- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 23 и 24 июня с 14.00 до 19.00
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 24 июня с 15.00 до 19.00
- Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – 22 и 24 июня с 10-00 до 18-00
- Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 21 по 25 июня (ежедневно) с 13.00 до 19.00
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 25 июня с 10.00 до 14.00 (ежедневно)
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 23 июня с 16.00 до 19.00
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 22 и 24 июня с 11.00 до 14.00
- ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) – 25 июня с 11.00 до 14.00
- ТЦ «ОМЕГА» (ул. Космонавтов, 41) – до 25 июня с 16.00 до 19.00, 19 июня с 9.00 до 12.00
- Лучше поставить прививку самостоятельно. Потому что уже сегодня мэрия Екатеринбурга примет решение об обязательной вакцинации от коронавируса.
- Только вчера Евгений Куйвашев отменил Уральскую ночь музыки и ряд других мероприятий из-за третьей волны коронавируса.
- Заболеваемость начала расти вначале июня. Тогда регион вернулся на плато.
- Отменили из-за вируса и другие массовые мероприятия: Сабантуй и Общегородской выпускной со звездными гостями.
- Прививки от коронавируса уже ставят даже на дому и на остановках общественного транспорта.
- А за вакцинацию уральцам предлагают множество бонусов: билеты в кино, в цирк, в зоопарк и скидки в театр.
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