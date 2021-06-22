Семь больниц Свердловской области переводят под ковидных пациентов

Свердловская область встречает третью волну коронавируса. Сегодня, 22 июня, в Оперштабе НАШЕЙ сообщили о том, что еще в семи больницах региона разворачивают койки для ковидных пациентов. Это:

Госпиталь ветеранов войн;

Детская горбольница №8 Екатеринбурга;

Городская больница Каменска-Уральского;

Карпинская центральная горбольница;

Горбольница №1 Нижнего Тагила;

Ревдинская горбольница;

Ирбитская горбольница.

Всего коечный запас пополнился на 954 места для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Всех плановых пациентов, тех, кто ждет операцию, очереди на прием к специалисту и других будут направлять в другие учреждения. Например, людей из Госпиталя ВОВ в Екатеринбурге перенаправят в Первую областную больницу. Лечащие врачи сообщат пациентам об изменениях.