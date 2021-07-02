Дни Италии в Екатеринбурге: что посмотреть?

В Екатеринбурге с 3 до 22 августа пройдет масштабный фестиваль "Дни Италии", приуроченный к партнерству нашего региона с этой страной на международной выставке ИННОПРОМ. Мы уже рассказывали о кинофестивале, который пройдет в Доме кино (к слову, там нужна предварительная регистрация, а сам он - бесплатный. Кино показывают на родном языке с субтитрами). А теперь остановимся на других мероприятиях.

В зале Свердловской филармонии 6 июля в 19.00 состоится концерт итальянских звезд "Опера-гала" с участием Фабио Мастранджело, Даниэлы Скиллачи, Ивана Инверарди и Анжело Фьоре. Рекомендуем!

В этот же день в Ельцин Центре откроется выставка набросков Леонардо да Винчи "Универсальный человек", где можно будет посмотреть на макеты механизмов и летающих машин, которыми впоследствии стали пользоваться в авиастроении. Обещают много мультимедийного контента. Часть из экспонатов - оригиналы. Количество людей, которое одновременно будут пускать в зал - ограничено. Билет: 50-100 рублей.

Вторая выставка работ великого изобретателя и художника "Леонардо - благородный гений пройдет в здании Законодательного Собрания на Бориса Ельцина, 10. Только по предварительной регистрации.

В Музее архитектуры и дизайна на Горького, 4А пройдет выставка промышленного дизайна Адриано Оливетти с 7 июля по 8 августа. Это графика, документы и репродукции работ великого мастера. Всего на выставке четыре секции "Фабрика", "Культура и имидж", "Город и политика" и "Общество". Там же будет выставка для любителей стильных автомобилей: с 7 июля по 1 августа "Дизайн автомобилей: модели купе от Нуччо Бертоне. 100 лет итальянского стиля". Тут и прототипы концепт-каров из Национального Музея Автомобиля в Турине и самые уникальные экспонаты.

А еще идем смотреть уличный ходульный спектакль "Вальс" театра Таскабиле городо Бергамо 7 июля в 19.00 в Ельцин Центре. Такого в Екатеринбурге еще не было. Одиннадцать актеров-танцоров покажут яркое поэтичное и эстетичное представление, это самый популярный в Италии спектакль.

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