Что покажет Екатеринбург на международной выставке ИННОПРОМ-2021

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге пройдет международная выставка ИННОПРОМ, впервые партнером масштабного мероприятия выступает одна из европейский стран - Италия. Тематика выставки - гибкое производство. Пройдет множество стратегических и панельных сессий, будет и богатая культурная программа. А в НАШ город приедет большая делегация из Италии и Венгрии и еще 21 страны мира. Впервые на выставке будет общий стенд Свердловской области и Екатеринбурга.

На данный момент его не отменили, все пройдет в офлайн! Но с жесткими требованиями: все участники сдают ПЦР тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до входа на площадку. Иначе бейдж на входе просто не сработает.

Как рассказал НАШЕЙ глава Департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Прядеин, 5 июля у уральского стенда пройдет сессия на тему зеленой экономики. Пример того, как сделать работу заводов более экологичной, покажут представители Германии. После чего презентуют Шестую уральскую индустриальную биеннале, которая стала частью проекта "Лето на заводе" в Сысерти. Как поделилась с НАШЕЙ Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, проект креативного кластера в Сысерти тоже претендует на сотрудничество с партнерами из зарубежа.

Во вторник, 6 июля, Екатеринбург представит свои инвестиционные проекты. Куда хотят привлечь новых партнеров из зарубежа?