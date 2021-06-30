Что покажет Екатеринбург на международной выставке ИННОПРОМ-2021

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге пройдет международная выставка ИННОПРОМ, впервые партнером масштабного мероприятия выступает одна из европейский стран - Италия. Тематика выставки - гибкое производство. Пройдет множество стратегических и панельных сессий, будет и богатая культурная программа. А в НАШ город приедет большая делегация из Италии и Венгрии и еще 21 страны мира. Впервые на выставке будет общий стенд Свердловской области и Екатеринбурга.
На данный момент его не отменили, все пройдет в офлайн! Но с жесткими требованиями: все участники сдают ПЦР тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до входа на площадку. Иначе бейдж на входе просто не сработает.
Как рассказал НАШЕЙ глава Департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Прядеин, 5 июля у уральского стенда пройдет сессия на тему зеленой экономики. Пример того, как сделать работу заводов более экологичной, покажут представители Германии. После чего презентуют Шестую уральскую индустриальную биеннале, которая стала частью проекта "Лето на заводе" в Сысерти. Как поделилась с НАШЕЙ Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, проект креативного кластера в Сысерти тоже претендует на сотрудничество с партнерами из зарубежа.
Во вторник, 6 июля, Екатеринбург представит свои инвестиционные проекты. Куда хотят привлечь новых партнеров из зарубежа?
У нас большая проблема с количеством бассейнов, третий вопрос – привлечение концессионеров для развития детских оздоровительных лагерей, развитие природного парка Палкино. В среду пройдет второе заседание координационного совета агломерации, где мы утвердим перечень совместных муниципальных проектов.
Пройдет и панельная сессия, посвященная Универсиаде, на которую приедут представители городов, где это спортивное событие уже проводили ранее. Это Красноярск и Казань. И еще одна сессия по комплексному развитию территорий, где главной темой прозвучит соблюдение баланса интересов жителей и застройщиков.
В четверг, 8 июля, будет сессия о взаимодействие бизнеса, науки и власти на примере внедрения водородных двигателей для поездов. Поднимут тему и малоэтажного строительства. А за счет иностранных гостей уральские рестораторы, гостиницы и представители сферы услуг могут неплохо заработать.
Все они здесь будут гулять, проживать, кушать в наших ресторанах, и это выручку в сфере гостеприимства увеличит. У нас эта сфера сильно пострадала в прошлом году из-за ковидных ограничений, надеемся это компенсирует им те потери, которые они понесли.
Каждый год международная выставка приносит Свердловской области огромный доход, новых партнеров и инвестиции. Каждый год ИННОПРОМ посещает порядка 60 тысяч участников из более чем 90 стран мира, за 11 лет выставки было подписано 400 соглашений на общую сумму более 500 млрд рублей, ежегодный экономический эффект для региона дают порядка четырех млрд рублей.
В рамках ИННОПРОМа мы планируем подписать 16 соглашений по разного рода направлениям. Специнвестконтракт – не планируется подписать.
Из почетных гостей: Президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Министр экономического развития Итальянской республики Джанкарло Джорджетти, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Евгений Куйвашев, уполномоченный концерна Volkswagen по России и СНГ Томас Шэфер и другие.
На ИННОМПРОМе пройдет Российско-итальянский промышленный форум, в котором принимают участие 72 крупные итальянские компании. Обсуждать будут и экономику в период пандемии.
Италия – страна, которая хочет определить свою внешнюю политику и экспортную политику, которая включает образ жизни нашего народа. Культурная дипломатия – один из элементов, который провожает и позиционирует нас в культурном контексте. И это контекст будет представлен в Екатеринбурге. Впервые в Екатеринбурге будут представлены рисунки и наброски Леонардо да Винчи. Эти материалы связаны не только с наукой , но и с промышленностью. На выставке мы покажем автомобили Maserati, мотоциклы и вертолет, солнечные батареи и другое.
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