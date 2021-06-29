Венский фестиваль-2021 в Екатеринбурге: попасть на открытие смогут не все

Совсем скоро в Екатеринбурге начнется один из последних не отмененных из-за коронавируса фестивалей. Это Венский фестиваль-2021. Попасть на открытие, которое состоится 1 июля, смогут не все. Организаторы ввели ограничение в 500 человек. Сегодня, 28 июня, в 13.00 открывается предварительная запись. Все брони аннулируются в 19.45. Уточняйте информацию по тел. +7 (343) 20-63-263. Заглянуть на начало праздника без регистрации можно будет только в зоне ресторанного дворика.
На сам фестиваль - вход свободный. С 1 по 30 июля в Екатеринбурге выступят Дэвид Гаретт, Лука Шулич, Лон Паскуале, Анджелика Киджо и даже Чиж, покажут постановки "Снежная королева" и "Сила судьбы", "Русалка", "Отелло" и другие. Как вы заметили, будет очень много звезд международного уровня, симфонической музыки, джаза, оперы, балета. Полную программу можно посмотреть на сайте Венского фестиваля. Все концерты состоятся на Мира, 19, на главной площади перед УрФУ.
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