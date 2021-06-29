Венский фестиваль-2021 в Екатеринбурге: попасть на открытие смогут не все

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48480

Успевайте, предварительная регистрация уже началась, а пустят только 500 человек.

Совсем скоро в Екатеринбурге начнется один из последних не отмененных из-за коронавируса фестивалей. Это Венский фестиваль-2021. Попасть на открытие, которое состоится 1 июля, смогут не все. Организаторы ввели ограничение в 500 человек. Сегодня, 28 июня, в 13.00 открывается предварительная запись. Все брони аннулируются в 19.45. Уточняйте информацию по тел. +7 (343) 20-63-263. Заглянуть на начало праздника без регистрации можно будет только в зоне ресторанного дворика.


На сам фестиваль - вход свободный. С 1 по 30 июля в Екатеринбурге выступят Дэвид Гаретт, Лука Шулич, Лон Паскуале, Анджелика Киджо и даже Чиж, покажут постановки "Снежная королева" и "Сила судьбы", "Русалка", "Отелло" и другие. Как вы заметили, будет очень много звезд международного уровня, симфонической музыки, джаза, оперы, балета. Полную программу можно посмотреть на сайте Венского фестиваля. Все концерты состоятся на Мира, 19, на главной площади перед УрФУ.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48480

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined