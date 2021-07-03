Есть планы на выходные? ТОП фестивалей в Екатеринбурге, которые точно не отменили

Поскольку именно Италия выступает генеральным партнером международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, то столицу Урала итальянцы порадуют не раз и не два. Почти что целый месяц в городе пройдет множество тематических событий.

Так, уже 3 и 4 июля вы можете увидеть подлинники набросков Леонардо да Винчи в выставочном центре Эрмитаж Урале и в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3). О том, как будут пускать посетителей и о "ковидных" ограничениях мы писали ранее. А еще здесь выступят итальянские артисты, будет Food Market и Travel Market и мини-уроки итальянского языка. Детям покажут подборку итальянских мультфильмов, а после - пригласят на шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения, где выступят акробаты. Ведущий программы - музыкант и ведущий телепрограммы "Поедем, поедим" Федерико Арнальди.

С 4 по 11 июля в Доме кино на ул. Луначарского, 137 почти что каждый день будут показывать по два итальянских фильма, всего приготовили 16 кинолент.

4 июля 19.00 Открытие фестиваля и фильм "Легенда о пианисте" Джузеппе Торнаторе.

5 июля 19.00 драма "Белые ночи" Лукино Висконти (12+). 21.15 криминальная драма "Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений" Элио Петри (16+).

6 июля 19.00 историческая драма "Гепард" Лукино Висконти (6+).

7 июля 19.00 драма "Наш отец" Клаудио Ноче" (16+). 21.30 драма "Маменькины сынки" Федерико Феллини (12+).

8 июля 19.00 драма и комедия "Если бы..." Джиневра Эльканн (16+). 21.15 документальный фильм "Мир Маддалены Систо" Анны Ди Франчиска (16+). Короткометражные фильмы "Это не я" Валерио Кастальди и "На ее месте" Мария Йовайн.

9 июля 19.00 драма "Легкая жизнь" Орсо Миякавы (18+) и в 21.15 трилогия "Трансцендентности" Эджидио Карбоне (18+).

10 июля 14.00 документальный фильм "В поисках Негрони" Федерико Микали (18+) и в 16.00 "Стеклянный мальчик" (6+).

11 июля 14.00 драма "Крепость" Эмильяно Айелло и Людовика Андо (18+), в 16.00 мюзикл "Любовь и пуля" Антонио и Марко Манетти.