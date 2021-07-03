Есть планы на выходные? ТОП фестивалей в Екатеринбурге, которые точно не отменили

Освежающая фотовыставка
Жарковато в Екатеринбурге, не правда ли? Погода снова бьет все температурные рекорды. Спрятаться от жары можно в Центре фотографии "Март" на 8 марта, 1. Сегодня, 1 июля в 19.00, здесь открывается новая выставка "Снежная королева" по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена.
Более сотни фотографий из Европы, России и США, победители международных конкурсов и проекты фотографа из Екатеринбурга - Ольги Чиж. Выставка, как и сказка Андерсена, состоит из семи разделов: "Станция мертвых сердец", "Зеркало Тролля", "Волшебный сад", "Сновидения", "Темный лес" и "Русалочка". При помощи театра теней и дополнительных инсталляций изображения приобретают дополнительный объем.
- Выставка будет работать с 11 до 22 вплоть до 27 сентября. Возрастной ценз 6+. Билет: 150 - 250 рублей.
Италия в Екатеринбурге!
Поскольку именно Италия выступает генеральным партнером международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, то столицу Урала итальянцы порадуют не раз и не два. Почти что целый месяц в городе пройдет множество тематических событий.
Так, уже 3 и 4 июля вы можете увидеть подлинники набросков Леонардо да Винчи в выставочном центре Эрмитаж Урале и в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3). О том, как будут пускать посетителей и о "ковидных" ограничениях мы писали ранее. А еще здесь выступят итальянские артисты, будет Food Market и Travel Market и мини-уроки итальянского языка. Детям покажут подборку итальянских мультфильмов, а после - пригласят на шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения, где выступят акробаты. Ведущий программы - музыкант и ведущий телепрограммы "Поедем, поедим" Федерико Арнальди.
С 4 по 11 июля в Доме кино на ул. Луначарского, 137 почти что каждый день будут показывать по два итальянских фильма, всего приготовили 16 кинолент.
4 июля 19.00 Открытие фестиваля и фильм "Легенда о пианисте" Джузеппе Торнаторе.
5 июля 19.00 драма "Белые ночи" Лукино Висконти (12+). 21.15 криминальная драма "Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений" Элио Петри (16+).
6 июля 19.00 историческая драма "Гепард" Лукино Висконти (6+).
7 июля 19.00 драма "Наш отец" Клаудио Ноче" (16+). 21.30 драма "Маменькины сынки" Федерико Феллини (12+).
8 июля 19.00 драма и комедия "Если бы..." Джиневра Эльканн (16+). 21.15 документальный фильм "Мир Маддалены Систо" Анны Ди Франчиска (16+). Короткометражные фильмы "Это не я" Валерио Кастальди и "На ее месте" Мария Йовайн.
9 июля 19.00 драма "Легкая жизнь" Орсо Миякавы (18+) и в 21.15 трилогия "Трансцендентности" Эджидио Карбоне (18+).
10 июля 14.00 документальный фильм "В поисках Негрони" Федерико Микали (18+) и в 16.00 "Стеклянный мальчик" (6+).
11 июля 14.00 драма "Крепость" Эмильяно Айелло и Людовика Андо (18+), в 16.00 мюзикл "Любовь и пуля" Антонио и Марко Манетти.
- Вход на киносеанс - бесплатный!
Детский праздник "Малахитовая шкатулка"
В Парке Сказов в поселке Арамиль в эту субботу с 10.00 до 21.00 пройдет детский тематический праздник "Малахитовая шкатулка". Из-за коронавируса фестиваль сократили до одного дня. Зато программа - не менее насыщенная. Это стоит того, чтобы выбраться из города с детьми и полностью погрузиться в сказы уральского писателя Бажова. Поехали!
11.00 - утренняя зарядка со сказочными героями,
12.30 - получасовой концерт,
13.00 - мастер-класс по фотопозированию и постановке тела в кадре,
13.30 - чемпионат по запуску воздушных змеев,
14.00 - выступление фольклорного коллектива и чемпионат по чублингу,
14.40 - конкурс народных костюмов среди гостей,
15.00 - розыгрыш подарков,
15.20 - семейные соревнования,
16.20 - квест с Лешим "Лесные проделки",
17.00 - традиционная кадриль от "ФолкЪ-ТолкЪ",
17.40 -зажигание "живого огня",
19.00-21.00 - хороводы, игры по случаю Ивана Купала, плетение и запуск цветочных венков на реку.
- Билет: от 300 до 950 рублей.
"Лето на заводе"
В эти выходные 3 и 4 июля открывается масштабный фестиваль, который спонсировал сам Путин, "Лето на Заводе". Проходит он в Сысерти, но добраться из Екатеринбурга очень просто. Во-первых, от парковки у ТЦ "Дирижабль" каждый час с 11 до 18 будет ходить бесплатный автобус на 50 человек. Во-вторых, доехать можно и от Южного Автовокзала, билет до Сысерти стоит в районе ста рублей. С автостанции до самого завода идти 15 минут. Адрес - Быкова, 51.
3 июля здесь пройдет лекторий, куча мастер-классов, экскурсии и ярмарка уральских мастеров. Работает фуд-корт! В 15.30 посетите перфоманс "Сны заводских стен" театра Odddance из Санкт-Петербурга. Вечером здесь же устроят мини-концерт известные музыканты, в том числе диджей Ural Music Night Арсений Негодяев, Skookiny Deti и INABLVCKDOG.
А в воскресенье, 4 июля, заиграет фанк из 1970-ых, на сцене - главные звезды клуба EverJazz, чуть позже будет и классическая музыка в исполнении Екатерининского оркестра.
И в субботу, и в воскресенье экскурсии пройдут по одному расписанию:
12.00 - обзорная экскурсия краеведа и уральского писателя Александра Савичева.
13.00 - презентация и экскурсия от руководителя проекта Яна Кожана.
14.00 экскурсия по старому Сысертскому заводу.
- Билет: 50 - 200 рублей. О всех новинках фестиваля "Лето на заводе" можете прочитать здесь.
Музыка весь июль!
Каждую субботу июля в микрорайоне Солнечный будет проходить бесплатный музыкальный фестиваль Sunny Music Fest. Джаз, соул, латино можно будет послушать лежа на травке или во дворе. Открытие запланировано на 3 июля с 17.00 до 19.00. С программой "Солнечный джаз" выступит Платон Газелериди, Илья Коптев, Михаил Одинцов и Кирилл Кирпичев.
Кроме того, моно будет сходить и на экскурсию по самым "зеленым" уголкам района вместе с экспертом - урбанистом. Экскурсия запланирована на тот же день с 11.00 до 13.00. Количество мест ограничено. Необходима регистрация по ссылке https://forms.gle/XynUf9YgFK94yUfc8. Собираемся у скульптуры семьи на углу улицы Лучистая.
- Путин подарит молодежи деньги на посещение концертов, музеев и выставок. Программа называется "Пушкинская карта".
- Не знаете, какой фильм в кинотеатре выбрать? Мы всегда подскажем с помощью НАШИХ рецензий: на безбашенный блокбастер «Форсаж 9», на триллер с Анджелиной Джоли «Те, кто желает мне смерти», на военный эпик Тимура Бекмамбетова «Девятаев».
- Лето уже началось, каникулы только стартовали, а у нас есть несколько полезных советов, чем занять отдыхающее чадо. И адреса с телефонами там тоже имеются.
- Поможем советами и тем, кто хочет трудоустроить своих детей на лето.
- Рассказываем, как попасть на концерт любимого исполнителя - бесплатно.
- День молодежи в Екатеринбурге прошел онлайн. А вот Уральскую ночь музыки все-таки отменили из-за коронавируса. Отменили из-за и Сабантуй, и Общегородской выпускной со звездными гостями.
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