Есть планы на выходные? ТОП фестивалей в Екатеринбурге, которые точно не отменили

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48523

Смотрим и выбираем, где провести жаркие выходные! Можно и за город съездить, например, в Арамиль или Сысерть.

Освежающая фотовыставка

Фото:  

Жарковато в Екатеринбурге, не правда ли? Погода снова бьет все температурные рекорды. Спрятаться от жары можно в Центре фотографии "Март" на 8 марта, 1. Сегодня, 1 июля в 19.00, здесь открывается новая выставка "Снежная королева" по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена.


Более сотни фотографий из Европы, России и США, победители международных конкурсов и проекты фотографа из Екатеринбурга - Ольги Чиж. Выставка, как и сказка Андерсена, состоит из семи разделов: "Станция мертвых сердец", "Зеркало Тролля", "Волшебный сад", "Сновидения", "Темный лес" и "Русалочка". При помощи театра теней и дополнительных инсталляций изображения приобретают дополнительный объем.

  • Выставка будет работать с 11 до 22 вплоть до 27 сентября. Возрастной ценз 6+. Билет: 150 - 250 рублей.

Италия в Екатеринбурге!

Фото:  

Поскольку именно Италия выступает генеральным партнером международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, то столицу Урала итальянцы порадуют не раз и не два. Почти что целый месяц в городе пройдет множество тематических событий.


Так, уже 3 и 4 июля вы можете увидеть подлинники набросков Леонардо да Винчи в выставочном центре Эрмитаж Урале и в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3). О том, как будут пускать посетителей и о "ковидных" ограничениях мы писали ранее. А еще здесь выступят итальянские артисты, будет Food Market и Travel Market и мини-уроки итальянского языка. Детям покажут подборку итальянских мультфильмов, а после - пригласят на шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения, где выступят акробаты. Ведущий программы - музыкант и ведущий телепрограммы "Поедем, поедим" Федерико Арнальди.


С 4 по 11 июля в Доме кино на ул. Луначарского, 137 почти что каждый день будут показывать по два итальянских фильма, всего приготовили 16 кинолент.


4 июля 19.00 Открытие фестиваля и фильм "Легенда о пианисте" Джузеппе Торнаторе.

5 июля 19.00 драма "Белые ночи" Лукино Висконти (12+). 21.15 криминальная драма "Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений" Элио Петри (16+).

6 июля 19.00 историческая драма "Гепард" Лукино Висконти (6+).

7 июля 19.00 драма "Наш отец" Клаудио Ноче" (16+). 21.30 драма "Маменькины сынки" Федерико Феллини (12+).

8 июля 19.00 драма и комедия "Если бы..." Джиневра Эльканн (16+). 21.15 документальный фильм "Мир Маддалены Систо" Анны Ди Франчиска (16+). Короткометражные фильмы "Это не я" Валерио Кастальди и "На ее месте" Мария Йовайн.

9 июля 19.00 драма "Легкая жизнь" Орсо Миякавы (18+) и в 21.15 трилогия "Трансцендентности" Эджидио Карбоне (18+).

10 июля 14.00 документальный фильм "В поисках Негрони" Федерико Микали (18+) и в 16.00 "Стеклянный мальчик" (6+).

11 июля 14.00 драма "Крепость" Эмильяно Айелло и Людовика Андо (18+), в 16.00 мюзикл "Любовь и пуля" Антонио и Марко Манетти.

  • Вход на киносеанс - бесплатный!

Детский праздник "Малахитовая шкатулка"

Фото:  

В Парке Сказов в поселке Арамиль в эту субботу с 10.00 до 21.00 пройдет детский тематический праздник "Малахитовая шкатулка". Из-за коронавируса фестиваль сократили до одного дня. Зато программа - не менее насыщенная. Это стоит того, чтобы выбраться из города с детьми и полностью погрузиться в сказы уральского писателя Бажова. Поехали!


11.00 - утренняя зарядка со сказочными героями,

12.30 - получасовой концерт,

13.00 - мастер-класс по фотопозированию и постановке тела в кадре,

13.30 - чемпионат по запуску воздушных змеев,

14.00 - выступление фольклорного коллектива и чемпионат по чублингу,

14.40 - конкурс народных костюмов среди гостей,

15.00 - розыгрыш подарков,

15.20 - семейные соревнования,

16.20 - квест с Лешим "Лесные проделки",

17.00 - традиционная кадриль от "ФолкЪ-ТолкЪ",

17.40 -зажигание "живого огня",

19.00-21.00 - хороводы, игры по случаю Ивана Купала, плетение и запуск цветочных венков на реку.

  • Билет: от 300 до 950 рублей.

"Лето на заводе"

Фото:  

В эти выходные 3 и 4 июля открывается масштабный фестиваль, который спонсировал сам Путин, "Лето на Заводе". Проходит он в Сысерти, но добраться из Екатеринбурга очень просто. Во-первых, от парковки у ТЦ "Дирижабль" каждый час с 11 до 18 будет ходить бесплатный автобус на 50 человек. Во-вторых, доехать можно и от Южного Автовокзала, билет до Сысерти стоит в районе ста рублей. С автостанции до самого завода идти 15 минут. Адрес - Быкова, 51.


3 июля здесь пройдет лекторий, куча мастер-классов, экскурсии и ярмарка уральских мастеров. Работает фуд-корт! В 15.30 посетите перфоманс "Сны заводских стен" театра Odddance из Санкт-Петербурга. Вечером здесь же устроят мини-концерт известные музыканты, в том числе диджей Ural Music Night Арсений Негодяев, Skookiny Deti и INABLVCKDOG.


А в воскресенье, 4 июля, заиграет фанк из 1970-ых, на сцене - главные звезды клуба EverJazz, чуть позже будет и классическая музыка в исполнении Екатерининского оркестра.


И в субботу, и в воскресенье экскурсии пройдут по одному расписанию:

12.00 - обзорная экскурсия краеведа и уральского писателя Александра Савичева.

13.00 - презентация и экскурсия от руководителя проекта Яна Кожана.

14.00 экскурсия по старому Сысертскому заводу.

Музыка весь июль!

Фото:  

Каждую субботу июля в микрорайоне Солнечный будет проходить бесплатный музыкальный фестиваль Sunny Music Fest. Джаз, соул, латино можно будет послушать лежа на травке или во дворе. Открытие запланировано на 3 июля с 17.00 до 19.00. С программой "Солнечный джаз" выступит Платон Газелериди, Илья Коптев, Михаил Одинцов и Кирилл Кирпичев.


Кроме того, моно будет сходить и на экскурсию по самым "зеленым" уголкам района вместе с экспертом - урбанистом. Экскурсия запланирована на тот же день с 11.00 до 13.00. Количество мест ограничено. Необходима регистрация по ссылке https://forms.gle/XynUf9YgFK94yUfc8. Собираемся у скульптуры семьи на углу улицы Лучистая.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48523

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined