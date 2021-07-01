Ельцин Центр отменяет экскурсии из-за коронавируса. А что другие музеи?

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48516

НАША выяснила, что в планах у других кульутрных учреждений.

Музеи Екатеринбурга начали ужесточать антикоронавирусные ограничения. С 1 июля Ельцин Центр отменил обзорные экскурсии, которые ранее проводились в 15.00 и в 19.00 и строго ограничил посещение музея и арт-галереи до групп, количеством не более пяти человек. НАША решила выяснить, а какие меры принимают в других культурных учреждениях Екатеринбурга?


Совсем скоро, 3 июля, откроет свои двери для посетителей Культурно-просветительский центр "Эрмитаж Урал". Официальное открытие выставки отменили, но в первый день ожидается много гостей. Ведь именно 3 июля жители Екатеринбурга смогут посмотреть на картины Ван Гога, Клода Моне и Ренуара.

В выставочный зал будут допускаться группы до 20 человек. Все остальные меры у нас работают еще с прошлого года: это масочный режим и социальное дистанцирование. Отмены каких-либо мероприятий пока не планируется.

Рассказали НАШЕЙ в центре "Эрмитаж Урал".

И в будние дни в Музее природы Урала немало людей. Но тем не менее, сообщили НАШЕЙ, дополнительных мер пока тоже не вводят. Надеются на осознанность уральцев. Но за соблюдением правил - строго следят.

У нас очень строгий масочный режим, измеряем температуру на входе и на выходе, руки обрабатываем санитайзерами. Даже вот приходила к нам пенсионерка, ей было тяжело ходить в маске, она быстро экскурсию пробежала, хотя хотела спокойно походить. По средам, в льготный день, много посетителей. Позвали ее в другой раз, когда людей поменьше будет.

Рассказали в Музее природы Урала.
Фото:  

Узнали мы и как обстоят дела в Музее Советского быта. Здесь из коронавирусных ограничений - предварительная регистрация на мероприятия, которые запланированы на август. Так, 5 августа откроется выставка уральского художника "Спартака". А 15 августа пройдет День памяти Виктора Цоя.

Обычных посетителей немного, в день приходят человек пять. Одновременно находиться в музее могут до 300 человек, так бывает только на крупных мероприятиях. Поэтому в августе сделаем свободный вход на них, но по предварительной регистрации. Чтобы понимать загрузку зала, чтобы не было толпы и можно было бы регулировать поток людей.

Рассказала НАШЕЙ директор музея Ирина Светоносова.

В Музее истории Екатеринбурга, в Водонапорной башне, Доме Метенкова, Доме Маклецкого ограничений тоже пока что не вводят. Все они работают в обычном режиме, но очень просят всех посетителей носить маски и обрабатывать руки.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48516

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined