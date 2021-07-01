Ельцин Центр отменяет экскурсии из-за коронавируса. А что другие музеи?

Музеи Екатеринбурга начали ужесточать антикоронавирусные ограничения. С 1 июля Ельцин Центр отменил обзорные экскурсии, которые ранее проводились в 15.00 и в 19.00 и строго ограничил посещение музея и арт-галереи до групп, количеством не более пяти человек. НАША решила выяснить, а какие меры принимают в других культурных учреждениях Екатеринбурга?

Совсем скоро, 3 июля, откроет свои двери для посетителей Культурно-просветительский центр "Эрмитаж Урал". Официальное открытие выставки отменили, но в первый день ожидается много гостей. Ведь именно 3 июля жители Екатеринбурга смогут посмотреть на картины Ван Гога, Клода Моне и Ренуара.