Ельцин Центр отменяет экскурсии из-за коронавируса. А что другие музеи?

Музеи Екатеринбурга начали ужесточать антикоронавирусные ограничения. С 1 июля Ельцин Центр отменил обзорные экскурсии, которые ранее проводились в 15.00 и в 19.00 и строго ограничил посещение музея и арт-галереи до групп, количеством не более пяти человек. НАША решила выяснить, а какие меры принимают в других культурных учреждениях Екатеринбурга?
Совсем скоро, 3 июля, откроет свои двери для посетителей Культурно-просветительский центр "Эрмитаж Урал". Официальное открытие выставки отменили, но в первый день ожидается много гостей. Ведь именно 3 июля жители Екатеринбурга смогут посмотреть на картины Ван Гога, Клода Моне и Ренуара.
В выставочный зал будут допускаться группы до 20 человек. Все остальные меры у нас работают еще с прошлого года: это масочный режим и социальное дистанцирование. Отмены каких-либо мероприятий пока не планируется.
И в будние дни в Музее природы Урала немало людей. Но тем не менее, сообщили НАШЕЙ, дополнительных мер пока тоже не вводят. Надеются на осознанность уральцев. Но за соблюдением правил - строго следят.
У нас очень строгий масочный режим, измеряем температуру на входе и на выходе, руки обрабатываем санитайзерами. Даже вот приходила к нам пенсионерка, ей было тяжело ходить в маске, она быстро экскурсию пробежала, хотя хотела спокойно походить. По средам, в льготный день, много посетителей. Позвали ее в другой раз, когда людей поменьше будет.
Узнали мы и как обстоят дела в Музее Советского быта. Здесь из коронавирусных ограничений - предварительная регистрация на мероприятия, которые запланированы на август. Так, 5 августа откроется выставка уральского художника "Спартака". А 15 августа пройдет День памяти Виктора Цоя.
Обычных посетителей немного, в день приходят человек пять. Одновременно находиться в музее могут до 300 человек, так бывает только на крупных мероприятиях. Поэтому в августе сделаем свободный вход на них, но по предварительной регистрации. Чтобы понимать загрузку зала, чтобы не было толпы и можно было бы регулировать поток людей.
В Музее истории Екатеринбурга, в Водонапорной башне, Доме Метенкова, Доме Маклецкого ограничений тоже пока что не вводят. Все они работают в обычном режиме, но очень просят всех посетителей носить маски и обрабатывать руки.
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