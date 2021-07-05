За донорскую кровь для нового лекарства от COVID-19 заплатят по пять тысяч рублей

В России изобрели еще одно лекарство от коронавируса "Ковид-глобулин". Пока препарат "Ростеха" проходит клинические испытания в Москве. Тем не менее, новинку сегодня, 5 июля, представят губернатору Свердловской области на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге до 8 июля.

Лекарство создано из донорской крови переболевших COVID-19 людей, ее плазму, в которой содержится большое количество антител - взяли за основу препарата. Поясним, аналогично действует иммуноглобулин, который вводят человеку, если его укусил клещ.