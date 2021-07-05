За донорскую кровь для нового лекарства от COVID-19 заплатят по пять тысяч рублей

В России изобрели еще одно лекарство от коронавируса "Ковид-глобулин". Пока препарат "Ростеха" проходит клинические испытания в Москве. Тем не менее, новинку сегодня, 5 июля, представят губернатору Свердловской области на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге до 8 июля.
Лекарство создано из донорской крови переболевших COVID-19 людей, ее плазму, в которой содержится большое количество антител - взяли за основу препарата. Поясним, аналогично действует иммуноглобулин, который вводят человеку, если его укусил клещ.
В ходе исследований подтверждена безопасность препарата, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Лекарство содержит антитела к вирусу, а введение препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Завершение клинических исследований запланировано на конец 2021 года.
В Екатеринбурге, Москве и других крупных городах собирают кровь переболевших пациентов. Донорам предлагают порядка пяти тысяч рублей за 400 мл крови. Она необходима для дальнейших разработок и исследований препарата.
Кроме нового лекарство "Ростех" покажет на ИННОПРОМе другие свои наработки в сфере здоровья: холодильное оборудование для хранения и перевозки вакцин, тепловизоры, реанимационное оборудование и линейку продукции для лечения пациентов с COVID-19.
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