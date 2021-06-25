Могут ли уволить без прививки от COVID? Объясняет Роструд

В Роструде объяснили, какие санкции работодатели могут применить в отношении людей, отказывающихся прививаться от коронавируса. Свердловские власти уже анонсировали обязательную вакцинацию от COVID-19, но пока с этой мерой тянут. А вот на Черное море не привитых решили не пускать вовсе.

Согласно Трудовому кодексу, сотрудника могут временно отстранить от работы, если это предусмотрено правовыми актами РФ. В число которых входит закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Если ваша должность связана с риском заболевания (в случае с коронавирусом - вы контактируете с большим количеством людей), отсутствие прививки будет поводом отказать человеку в приеме на работу. И отстранить от работы вас тоже могут. Напомним вам, что вакцина от COVID-19 как раз внесена в перечень проф. прививок по эпидпоказаниям.