Могут ли уволить без прививки от COVID? Объясняет Роструд

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И вообще законно ли решение властей об обязательной вакцинации.

В Роструде объяснили, какие санкции работодатели могут применить в отношении людей, отказывающихся прививаться от коронавируса. Свердловские власти уже анонсировали обязательную вакцинацию от COVID-19, но пока с этой мерой тянут. А вот на Черное море не привитых решили не пускать вовсе.


Согласно Трудовому кодексу, сотрудника могут временно отстранить от работы, если это предусмотрено правовыми актами РФ. В число которых входит закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Если ваша должность связана с риском заболевания (в случае с коронавирусом - вы контактируете с большим количеством людей), отсутствие прививки будет поводом отказать человеку в приеме на работу. И отстранить от работы вас тоже могут. Напомним вам, что вакцина от COVID-19 как раз внесена в перечень проф. прививок по эпидпоказаниям.

Прививка становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санврача (или его заместителя) о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан. Для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной.

Пояснили в пресс-службе Роструда.

И это действительно законно. Уполномочия врача подтверждает ФЗ " санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и приказом Министерства здравоохранения России "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".


Кроме того, главные санврачи определяют, сколько процентов сотрудников той или иной сферы должны быть привиты. Это означает, что делать прививку всем поголовно не требуется. Как правило, цифры начинаются от 60%. Это сделано с расчетом на то, что переболевшие люди и те, у кого есть противопоказания к прививке вакцинироваться, в любом случае, не смогут. По объективным причинам.

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