Число желающих поставить прививку от COVID-19 выросло в пять раз

Губернатор отметил, что каждый раз прививочный пункт проходит долгую подготовку к приему желающих. Сами вакцины нужно сначала разморозить. Завтра, 3 июля, в регион поступит еще одна партия вакцины от коронавируса - прибудет 14 тысяч доз.

Тем временем заболеваемость растет с каждым днем. Сегодня, 2 июля, зафиксировали еще 281 новый случай коронавирусной инфекции. 82 из них - в Екатеринбурге. Погибли от вируса 16 человек, выписали - 269.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!