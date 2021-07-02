Число желающих поставить прививку от COVID-19 выросло в пять раз

Сегодня, 2 июля, Евгений Куйвашев заявил, что в Свердловской области количество желающих привиться от коронавируса выросло в пять раз. На вопрос одной из уралочек из Каменск-Уральского о том, почему в регионе не хватает вакцины и медицинского персонала, он ответил в своем Instagram:
Все стараемся делать, чтобы поставки вакцины в области были ритмичными, чтобы люди испытывали как можно меньше неудобств. Здесь, как и в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле, где людей живет больше - малейшие паузы чувствуются сразу. Мы с Минздравом РФ в постоянном контакте. Вот сегодня в область пришло больше 31 тысячи доз вакцины, на днях еще крупную партию ждем. В вашем городе отмечается пятикратный рост числа желающих привиться.
Губернатор отметил, что каждый раз прививочный пункт проходит долгую подготовку к приему желающих. Сами вакцины нужно сначала разморозить. Завтра, 3 июля, в регион поступит еще одна партия вакцины от коронавируса - прибудет 14 тысяч доз.
Тем временем заболеваемость растет с каждым днем. Сегодня, 2 июля, зафиксировали еще 281 новый случай коронавирусной инфекции. 82 из них - в Екатеринбурге. Погибли от вируса 16 человек, выписали - 269.
- Можно выдохнуть! Анапа, Сочи, Геленджик упростили въезд в жаркий край для туристов. Теперь кроме прививки есть другие варианты.
- Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Но она все равно будет.
- В Свердловской области шесть тысяч человек заболели коронавирусом после прививки.
- Стало известно, могут ли человека уволить без прививки от коронавируса.
- В Екатеринбурге студентов планируют не пускать на пары без прививки от коронавируса. Об этом НАШЕЙ рассказали в одном из ВУЗов.
- Тем временем для привитых анонсировали еще один бонус: бесплатный билет на концерт и хорошие скидки.
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