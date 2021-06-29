Шесть тысяч свердловчан заболели после прививки от COVID-19

По группам в соцсетях, которые читают жители Свердловской области, стали распространять чудовищные сообщения. Якобы появились выплаты для умерших после прививки от ковида и якобы это говорит об опасности вакцинации. За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я еще не встречал. В Свердловской области нет выплат, о которых говорится в скриншотах, наводнивших соцсети. И быть их не может. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет.