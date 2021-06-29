Шесть тысяч свердловчан заболели после прививки от COVID-19

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Кроме того, за смерть после вакцинации уральцы не получат никаких выплат.

Шесть тысяч жителей Свердловской области заболели после того, как поставили прививку от коронавируса. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил Евгений Куйвашев. Губернатор подчеркнул, что ни один из них не попал в реанимацию. При этом всего привилось 650 тысяч человек, процент, действительно, невелик (меньше 1%). Также чиновник уточнил, что за смерть от вакцинации уральцы не получат никаких выплат, как в Москве (сейчас таковым будут платить по 30 тысяч рублей).

По группам в соцсетях, которые читают жители Свердловской области, стали распространять чудовищные сообщения. Якобы появились выплаты для умерших после прививки от ковида и якобы это говорит об опасности вакцинации. За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я еще не встречал. В Свердловской области нет выплат, о которых говорится в скриншотах, наводнивших соцсети. И быть их не может. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет.

Заявил Евгений Куйвашев.

Тем временем заболеваемость продолжает расти. Сегодня врачи зафиксировали еще 264 новых случая заболевания коронавирусом. Среди них 93 - в Екатеринбурге. Скончались от инфекции 16 уральцев, выписали - 243 человека.

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