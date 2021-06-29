Шесть тысяч свердловчан заболели после прививки от COVID-19

Шесть тысяч жителей Свердловской области заболели после того, как поставили прививку от коронавируса. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил Евгений Куйвашев. Губернатор подчеркнул, что ни один из них не попал в реанимацию. При этом всего привилось 650 тысяч человек, процент, действительно, невелик (меньше 1%). Также чиновник уточнил, что за смерть от вакцинации уральцы не получат никаких выплат, как в Москве (сейчас таковым будут платить по 30 тысяч рублей).
По группам в соцсетях, которые читают жители Свердловской области, стали распространять чудовищные сообщения. Якобы появились выплаты для умерших после прививки от ковида и якобы это говорит об опасности вакцинации. За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я еще не встречал. В Свердловской области нет выплат, о которых говорится в скриншотах, наводнивших соцсети. И быть их не может. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет.
Тем временем заболеваемость продолжает расти. Сегодня врачи зафиксировали еще 264 новых случая заболевания коронавирусом. Среди них 93 - в Екатеринбурге. Скончались от инфекции 16 уральцев, выписали - 243 человека.
- Силовики больше не будут проводить "антимасочные рейды" в регионе. Просьбы надеть маску под дулом автомата стали пугать горожан.
- В Екатеринбурге поймали продавца поддельных справок, освобождающих от COVID-прививок. Узнали, что грозит юноше и его покупателям.
- Стало известно, могут ли человека уволить без прививки от коронавируса.
- А вот на Черное море не привитых решили не пускать вовсе. Эксперт рассказал, как это скажется на потоке туристов и самих туроператорах.
- В Екатеринбурге студентов планируют не пускать на пары без прививки от коронавируса. Об этом НАШЕЙ рассказали в одном из ВУЗов.
- Тем временем для привитых анонсировали еще один бонус: бесплатный билет на концерт и хорошие скидки.
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