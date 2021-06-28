Ослабление режима? Силовики больше не будут проводить антимасочные рейды

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Просьбы надеть маску под дулом автомата стали пугать горожан.

Евгений Куйвашев решил немного ослабить масочный режим: губернатор запретит проводить антимасочные рейды силовикам с автоматами, которые нешуточно пугают свердловчан. Решение об этом он принял сегодня, 28 июня. Даже несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 резко выросла и "все мы немного расслабились".

Сотрудники министерства общественной безопасности с начала прошлой недели проверяют, как соблюдается масочный режим в торговых центрах и в транспорте. Это их работа, они делают это по моему поручению. Комиссию сопровождали росгвардейцы — обычно это стандартная практика. Но я согласен с тем, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе. Чтобы не пугать людей, я поручу сотрудникам министерства не брать с собой силовую поддержку и сосредоточиться на том, чтобы объяснять, почему нужно носить маски, даже если вы поставили прививку.

Заявил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

В своем обращении губернатор добавил, что маски нужно носить даже привитым уральцам. Всего в регионе привилось 610 тысяч человек, этого пока недостаточно.


Сегодня, 28 июня, на Среднем Урале зафиксировали очень резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За сутки - 266 новых случаев заражения, 66 из них - в Екатеринбурге. Погибло за день 17 человек, выписали - 210. Большое количество людей сейчас в тяжелом состоянии, 440 человек, из них 200 - на аппаратах ИВЛ.

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