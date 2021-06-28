Ослабление режима? Силовики больше не будут проводить антимасочные рейды

В своем обращении губернатор добавил, что маски нужно носить даже привитым уральцам. Всего в регионе привилось 610 тысяч человек, этого пока недостаточно.

Сегодня, 28 июня, на Среднем Урале зафиксировали очень резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За сутки - 266 новых случаев заражения, 66 из них - в Екатеринбурге. Погибло за день 17 человек, выписали - 210. Большое количество людей сейчас в тяжелом состоянии, 440 человек, из них 200 - на аппаратах ИВЛ.

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