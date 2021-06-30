Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже попросили бы видео? Я надеюсь, что граждане понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. Как мне показалось по своим знакомым, действует она (прим. НАШЕЙ "ЭпиВакКорона") поменьше по времени, хотя после нее нет никаких побочных явлений, в том числе подъема температуры. Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно побольше, и принял решение привиться "Спутником V". Температура была 37,2. Лег спать, проснулся, температура была 36,6. И через 10 дней взяли кровь, посмотрели результаты, высокий уровень защиты.