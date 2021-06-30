Владимир Путин: "Я не поддерживаю обязательную вакцинацию". Но она все равно будет

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И раскрыл секрет, какую же прививку он поставил от коронавируса.

Сегодня, 30 июня, на прямой линии Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. И пояснил, как работает закон о вакцинации и почему губернаторы все чаще обращаются к этим регламентам. Если коротко: они просто хотят избежать очередного локдауна.

Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие: это общенациональный календарь прививок (и вот это обязательная вакцинация). Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции вот в этот раздел, но депутаты Госдумы не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала. И не является обязательной в общенациональном плане. Но вторая составляющая закона говорит, что в случае подъема заболеваемости в отдельных регионах РФ, по рекомендации главных санврачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, для отдельных групп риска. Это в рамках закона еще с 1998 года. Поэтому никакой неразберихи в России нет.

Заявил Владимир Путин.

Уже в десяти регионах страны введена обязательная вакцинация от коронавируса. Всего в России четыре вакцины. Привилось 23 млн человек и сам Владимир Путин. И раскрыл секрет, какую выбрал вакцину.

Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже попросили бы видео? Я надеюсь, что граждане понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. Как мне показалось по своим знакомым, действует она (прим. НАШЕЙ "ЭпиВакКорона") поменьше по времени, хотя после нее нет никаких побочных явлений, в том числе подъема температуры. Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно побольше, и принял решение привиться "Спутником V". Температура была 37,2. Лег спать, проснулся, температура была 36,6. И через 10 дней взяли кровь, посмотрели результаты, высокий уровень защиты.

Добавил Владимир Путин

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