Заболеваемость и смертность растет. На Урале снова побит COVID-антирекорд

Свердловская область уже третий раз бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Растет и смертность от тяжелой инфекции. Сегодня, 16 июля, в Оперштабе сообщили о 478 новых заболевших и смерти 18 человек. А выписали меньше, 449 человек.

Из этого числа 121 раз диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга. Вирус находят почти во всех городских округах Урала.