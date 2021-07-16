Заболеваемость и смертность растет. На Урале снова побит COVID-антирекорд

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Больше пяти тысяч человек с инфекцией - в среднем состоянии тяжести.

Свердловская область уже третий раз бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Растет и смертность от тяжелой инфекции. Сегодня, 16 июля, в Оперштабе сообщили о 478 новых заболевших и смерти 18 человек. А выписали меньше, 449 человек.


Из этого числа 121 раз диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга. Вирус находят почти во всех городских округах Урала.

Состояние 700 госпитализированных оценивается как тяжелое, 435 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 349 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 390. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Сообщили НАШЕЙ в Оперштабе.

Всего в начала пандемии на Среднем Урале зафиксировали 100 тысяч и 15 случаев коронавирусной инфекции, из которых 93 111 уралец - вылечился, а вот 4 093 человека умерли.

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