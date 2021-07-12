COVID добрался до чиновников. Свердловский омбудсмен болеет третий раз

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх уже третий раз заболела коронавирусом. Об этом чиновница сама сообщила в своем Facebook. При этом, прививку "Спутник V" Елена поставила 23 марта. А впервые почувствовала недомогание после контакта с больным коронавирусом человеком. Произошло это 9 ноября 2020 года. Инфекция протекала тяжело, но ПЦР-тесты были отрицательны. Из-за болезни пришлось даже отменить несколько событий "Юридической недели на Урале". Спустя месяц в крови чиновницы выявили высокий уровень антител.
Второй раз инфекция подкосила бизнес-омбудсмена уже после прививки. Прошло всего две недели после вакцинации. И состояние было еще хуже. Несмотря на это, 13 мая чиновница поставила второй компонент вакцины "Спутник". А этим летом заболела уже в третий раз.
С 7 июля почувствовала недомогание. Честное слово - никак не думала, что после всего это опять он... Сегодня утром пришел положительный тест ПЦР. Сейчас симптомы те же, что и осенью, и весной. Состояние гадкое, но справедливости ради отмечу, что несколько легче ноября и марта. Видимо сбывается предупреждение - прививка не гарантирует от болезни, но гарантирует не тяжелое ее течение. Тяжелое не знаю, как бы переживала... В общем, лежу, увы! Правозащитная работа не останавливалась и не остановится. Всем здоровья, берегите себя и своих близких!
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